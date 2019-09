Reifenstecher unterwegs - Riesiger Schaden in Wetzlar

Ein Reifenstecher in Wetzlar beschäftigt die Polizei Mittelhessen. Das Ausmaß des Schadens ist enorm.

Wetzlar - Heftige Meldung aus Wetzlar: Am Wochenende war mindestens ein Reifenstecher im Stadtgebiet - zwischen Innenstadt und Spilburggelände - unterwegs. Nach Angaben der Polizei Mittelhessen ist das Ausmaß des Schadens groß.

Wetzlar: Reifenstecher beschädigt 30 Autos

Demnach ließ sich der Täter auf Behördenparkplätzen einer Außenstelle des RP Gießen in der Schanzenfeldstraße an insgesamt vierzehn Fahrzeugen aus. In der Elsie-Kühn-Leitz-Straße erwischte es den Besitzer eines Wohnmobils, in der Henri-Duffaut-Straße den eines Mercedes Sprinters. An mindestens acht Fahrzeugen in der Straße Am Rasselberg, an sechs im Bereich der Lotte-Schule in der Frankfurter Straße sowie jeweils an einem in der Brühlsbachstraße und im Alemannenweg ließen die Unbekannten auch die Luft aus Reifen.

Wetzlar: Zeugin macht Beobachtung

Eine womöglich wichtiger Hinweis zu den Taten in Wetzlar kommt von einer Zeugin: Sie hatte gegen 0.45 Uhr am frühen Montagmorgen ein Zischgeräusch in der Straße Am Rasselberg gehört, kurz darauf hörte sich ein zweites ähnliches Geräusch. Als sie nachschaute, erkannte sie eine schlanke, offensichtlich männliche Gestalt, die in Richtung des Wetzlarer Wohngebiets Am Rasselberg davonlief.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

red