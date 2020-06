Wetzlar: Junger Mann erstochen - Großer Polizeieinsatz am Bahnhof

Heftige Auseinandersetzung am Dienstagabend in Wetzlar: Am Bahnhof gehen mehrere Personen aufeinander los. Ein 25-Jähriger stirbt wenig später.

Wetzlar - Schreckliche Nachricht aus Wetzlar: Am Dienstagabend ist ein 25-Jähriger nach einem schweren Streit ums Leben gekommen. Eine Person wurde inzwischen von der Polizei festgenommen.

Wetzlar: Tödliche Messerstiche am Bahnhof - 25-Jähriger stirbt

Was war passiert? Unweit des Bahnhofs in Wetzlar waren gegen 22.40 Uhr mehrere Personen aneinander geraten. Die Polizei spricht in einer ersten Meldung von einer "heftigen" Auseinandersetzung.

Dabei erlitt ein 25-Jähriger aus Eritrea mehrere Stichverletzunge n in den Oberkörper. Rettungskräfte konnten den Mann schwerstverletzt in ein Krankenhaus bringen. Doch letztlich kam jede Hilfe zu spät: Noch währen einer umgehend eingeleiteten Notoperation verstarb der 25-Jährige, der in Wetzlar lebt.

Wetzlar: Festnahme nach Auseinandersetzung am Bahnhof

Die Polizei in Wetzlar konnte noch in einer Nacht eine Person festnehmen. Sie wird aktuell vernommen. Inwiefern die Person Aussagen zu den Hintergründen der tödlichen Auseinandersetzung am Bahnhof gemacht hat, das ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen nach den tödlichen Messerstichen dauern an.

Zeugen, die den heftigen Streit mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter Tel. (06441) 9180 in Verbindung zu setzen. (red)