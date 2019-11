Wetzlar: Störung bei Unitymedia legt Internet im Lahn-Dill-Kreis lahm

Unitymedia arbeitet an der Behebung der Probleme.

Weite Teile des Lahn-Dill-Kreises sind von einer Störung bei Unitymedia betroffen. Zahlreiche Kunden haben seit über 24 Stunden kein Internet.

Wetzlar - Was ist los bei Unitymedia im Lahn-Dill-Kreis? Eine Störung hat dafür gesorgt, dass Tausende Kunden in der Region rund um Wetzlar aktuell keinen Zugriff aufs Internet haben. Auch der Fernsehempfang war über längere Zeit beeinträchtigt.

"Bei der Hotline angerufen, dort hieß es nur liegt ein Problem vor aber man wüsste nicht wie lange das dauert oder was es ist", schreibt stellvertretend ein Nutzer auf allestörungen.de.

Wetzlar: Unitymedia arbeitet an Reparatur der Internet-Störung

Letztlich sollen rund 6000 Haushalte bereits seit Mittwoch betroffen sein. Viele davon in Wetzlar, doch auch in unter anderem Braunfels, Solms, Herborn und Aßlar geht in Sachen Internet wenig bis nichts.

Grund für die große Störung von Unitymedia im Lahn-Dill-Kreis ist ein Glasfaserriss. Die Reparaturarbeiten sollen laufen, sind offenbar jedoch nicht ganz simpel.

red