Wo ist Simba? Dreister Dieb stiehlt Hund aus Auto des Herrchens

Ein dreister Dieb hat in Wetzlar den Rhodesian Ridgeback Simba aus dem Auto seines Besitzers gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Dreister Dieb stiehlt Hund aus Auto des Besitzer

stiehlt aus Auto des Besitzer Wo ist Rhodesian Ridgeback Simba ?

? Wetzlarer Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wetzlar-Naunheim - Nur mal kurz weg und schon hat ein dreister Dieb zugeschlagen: Ein Unbekannter hat am Freitagabend, 11.09.20, Simba, einen einjährigen Rhodesian Ridgeback, an einem Reitstall in Wetzlar-Naunheim aus dem Auto seines Besitzers gestohlen. Die Wetzlarer Polizei bittet nun um Mithilfe.

Was war passiert? Der Besitzer von Simba verpflegte laut Polizei am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, Pferde an einem Stall in der Verlängerung der Blasbacher Straße, oberhalb des neuen Friedhofs. Zunächst ließ er den Rüden frei umherlaufen. Da er mit einem Schlepper Wasser für die Pferde holen musste, sperrte er seinen Hund in den Kofferraum seines Kombis. Er ließ die Fensterscheiben unten, die Möglichkeit vom Kofferraum zu den Sitzen zu „klettern“ und möglicherweise aus den Fenstern zu springen bestand laut Polizeimeldung nicht.

Dreister Dieb stiehlt Hund aus Auto des Herrchens: Nur eine halbe Stunde weg

Dann die böse Überraschung: Als er nach einer halben Stunde zurückkehrte, war Simba verschwunden. Eine Spaziergängerin beobachtete laut Polizei während der Abwesenheit des Herrchens, dass ein grauer Pkw hinter dem Astra Kombi anhielt, eine Person ausstieg, die Heckklappe des Astras öffnete, Simba in den grauen Pkw umlud und davonfuhr. Genauere Angaben zu dem grauen Pkw oder zur Person kann die Zeugin nicht machen.

Die Polizei Wetzlar sucht nun weitere Zeugen: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Simba machen? Wem ist der graue Pkw am Freitagabend im Bereich der Blasbacher Straße oder im Feld oberhalb des neuen Friedhofs noch aufgefallen? Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Tel. 0 64 41/91 80.