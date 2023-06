„What a vibe“: Polizei gibt „Aftershowparty“ nach Beyoncé-Konzert

Von: Florian Dörr

US-Superstar Beyoncé begeistert in Frankfurt. Im Anschluss geht die Party vor dem Deutsche Bank Park weiter. Auch dank der Polizei.

Frankfurt - Es war das vielleicht größte Konzerthighlight der vergangenen Monate in Frankfurt: Am Wochenende gastierte US-Superstar Beyoncé im Deutsche Bank Park. Und Fans reisten aus der halben Welt an. Innerhalb weniger Minuten war das Konzert ausverkauft. Und offenbar wurden die Anhänger nicht enttäuscht: Rund zweieinhalb Stunden lieferte die inzwischen 41-Jährige ab.

Doch auch danach ging es für zahlreiche Fans in Frankfurt weiter. Auch dank der Polizei, die eine inoffizielle „Aftershowparty“ ins Leben rief.

Beyonce in Frankfurt: Alle Highlights vom Konzert Fotostrecke ansehen

Beyoncé in Frankfurt: Polizei verkürzt Wartezeit auf Züge

Normalerweise ist das Prozedere nach Großveranstaltungen im Waldstadion oft das gleiche: Massen strömen zu den Zügen und Parkplätzen. Es gibt Gedränge auf den Abfahrtsstraßen und den Bahnsteigen. Häufig ist das der nervige Abschluss eines schönen Tages. In trauriger Erinnerung geblieben ist auch der Vorfall nach einem Konzert der Böhsen Onkelz im vergangenen Sommer. Damals kamen zwei Menschen ums Leben. Sie waren von einem Zug erfasst worden.

US-Superstar Beyoncé begeisterte in Frankfurt. © Maibrit Schültken

Polizei-Einsatzwagen spielt Beyoncé für Fans nach Konzert in Frankfurt

Videos auf TikTok zeigen nun, dass sich die Polizei nach dem Auftritt von Beyoncé im Deutsche Bank Park in Frankfurt etwas Besonderes hatte einfallen lassen. Zu sehen sind Szenen, wie Musik von Queen B aus den Lautsprechern eines Einsatzfahrzeuges dröhnt. Davor: unzählige Menschen, tanzend und singend. „Polizei Frankfurt spielt Beyoncé, um Wartezeit auf die Züge zu verkürzen“, heißt es in einer Caption. Und: „What a vibe“.

Der Stimmungsaufheller schien zu gefallen. Auch von Zwischenfällen nach dem Konzerthighlight im Waldstadion Frankfurt ist nichts bekannt. Unklar ist, ob am Donnerstag und Samstag die nächste inoffizielle „Aftershowparty“ der Polizei folgt. Dann könnten „Enjoy the silence“ und andere Hits von Depeche Mode im Stadtwald zu hören sein. (fd)