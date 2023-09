Wieder ein Lotto-Millionär in Hessen: Jetzt kommt es auf ein „kleines Stück Papier“ an

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Lottospieler tippt anonym im Kreis Offenbach sechs Richtige und gewinnt 2,7 Millionen Euro. Doch die Sache hat einen Haken – geht er leer aus?

Offenbach – Erneut ist ein Lottospieler in Hessen Millionär geworden. Der bislang unbekannte Spieler tippte bei der Samstagsziehung (9. September) als Einziger sechs Richtige im Spiel „6 aus 49“ und gewann damit mehr als 2,7 Millionen Euro, wie Lotto Hessen am Montag (11. September) in Wiesbaden mitteilte. Der Spieler ist der 16. hessische Lotto-Millionär in diesem Jahr. Er hatte seinen Spielschein am Tag der Ziehung in einer Lotto-Annahmestelle im Kreis Offenbach abgegeben. Im vergangenen Jahr hatte es in Hessen 13 Millionengewinne im Lotto gegeben, der Rekord liegt bei 19 und stammt aus dem Jahr 2021.

Ein ausgefüllter Lottoschein. © Franziska Gabbert/dpa-tmn

Wieder ein Lotto-Millionär in Hessen: „Er muss sehr gut auf seine Quittung aufpassen“

Zuletzt hatte Anfang Juli ein Spieler aus dem Kreis Offenbach anonym richtig getippt und beim Eurojackpot immerhin mehr als 380.000 Euro gewonnen. Das Problem: Der Spieler meldete sich zunächst nicht. Lotto Hessen veröffentlichte daraufhin einen Suchaufruf in den sozialen Medien. „Bitte melden!“, hieß es zum Beispiel auf Facebook. Inzwischen hat sich der Gewinner – ein Mann – gemeldet, wie Lotto Hessen am Montag auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte.

Man hoffe, dass es mit dem Millionengewinn nun genauso weitergehe. Denn: Auch der neue Lottogewinner habe anonym gespielt. „Er muss gut auf seine Quittung aufpassen“, sagte eine Sprecherin von Lotto Hessen. Denn nur so könne er nachweisen, dass ihm der Millionengewinn gehört. An diesem „kleinen Stück Papier“ hänge nun alles. Nach Angaben von Lotto Hessen hat der Glückspilz nun drei Jahre Zeit, seinen Gewinn geltend zu machen. Danach würde die Gewinnsumme wieder in die Ausschüttung anderer Lottospiele einfließen. (cas)