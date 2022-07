Wieder Waldbrand im Kreis Offenbach

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten nach einem Waldbrand im Kreis Offenbach. © --/5vision Media /dpa

Im Kreis Offenbach ist am Dienstagabend erneut ein Waldbrand gemeldet worden. Es werde wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Bereits seit Ende März brennt es immer wieder im Wald sowie auf Feldern und Wiesen in Hainburg, Seligenstadt, Obertshausen und Heusenstamm. Ende Juni wurde ein Mann nahe Obertshausen festgenommen, nachdem Spaziergänger Flammen entdeckt hatten.

Offenbach - Der 45-Jährige sitzt seitdem als mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft, die Brandserie ging jedoch weiter.

Die Flammen am Dienstagabend im Wald bei Hainburg waren von dem Piloten eines Kleinflugzeugs entdeckt und gemeldet worden. Laut Polizei brannte eine etwa 2000 Quadratmeter große Fichtenschonung, die Bäume seien erst vor drei Jahren gepflanzt worden. dpa