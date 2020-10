Trotz steigender Corona-Zahlen: Abschaffung des Beherbergungsverbots in Hessen geplant

In einigen Bundesländern wurde das Beherbergungsverbot bereits von den Gerichten gekippt. In Hessen will das Corona-Kabinett in seiner Sitzung am kommenden Montag ebenfalls über die Abschaffung diskutieren.

Wiesbaden – Nachdem Bund und Länder sich bei einer Zusammenkunft am Mittwoch auf kein einheitliches Vorgehen einigen konnten, plant nun auch Hessen die Abschaffung des Beherbergungsverbots für Reisende aus innerdeutschen Corona-Hotspots. Wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilt, stehe die geplante Abschaffung des seit Juli bestehenden Beherbergungsverbots bereits auf der Tagesordnung für eine Sitzung des Corona-Kabinetts am kommenden Montag. Während nördliche Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein weiterhin an dem Beherbergungsverbot festhalten wollen, hatten Gerichte in Baden-Württemberg und Niedersachsen die dortigen Regelungen gekippt.

Der DEHOGA appelliert dringend an die Bundesländer, #Beherbergungsverbote bis zur nächsten Runde am 8. Nov. auszusetzen. „Beherbergungsverbote entsprechen nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.“ Dies wurde am Do. vom VGH Ba-Wü bestätigt.



PM: https://t.co/w70PBXlTUs — DEHOGA Bundesverband (@DEHOGA_BV) October 15, 2020

Bouffier: Einheitliche Beschlüsse zur Eindämmung des Corona-Virus für Hessen immens wichtig

Auf der Sitzung in Wiesbaden soll auch über die konkrete Umsetzung der Beschlüsse des Treffens der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin beraten werden. Zur Bekämpfung der rasanten Ausbreitung in deutschen Corona-Hochburgen hatten diese sich am Mittwoch auf eine Verschärfung der bislang geltenden Maßnahmen geeinigt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte diese einheitlichen Beschlüsse als „immens wichtig“ bezeichnet. Dadurch entscheide sich, ob das Land weiterhin gut durch die Corona-Pandemie komme.

+ Bereits ab nächster Woche könnte das hessische Beherbergungsverbot wieder Geschichte sein. © Sven Hoppe/dpa

Strengere Maßnahmen bereits ab 35 Corona-Neuinfektionen

Aus der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden heißt es: „Das bestehende und gut funktionierende hessische Eskalationsstufenkonzept soll dazu ergänzt und angepasst werden“. So soll künftig die Schwelle für strengere Maßnahmen gesenkt werden und bereits ab 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen greifen, statt bisher erst bei 50. Ebenfalls sollen in diesen Fällen zur weiteren Eindämmung des Corona-Virus die Maskenpflicht ausgeweitet, die Gästezahl bei privaten Feiern weiter begrenzt und eine Sperrstunde für die Gastronomie eingeführt werden.

Hessische Staatskanzlei: Lokal und regional auf Corona-Ausbrüche reagieren

Bereits am Donnerstag hatten sich die von der Corona-Pandemie derzeit besonders betroffenen Städte und Landkreise in der Rhein-Main-Region auf weiterreichende Maßnahmen verständigt. Darunter eine 14-tägige Maskenpflicht in weiterführenden Schulen. „Dies entspricht der Linie in Hessen: Auf lokale und regionale Ausbrüche kann jederzeit lokal und regional reagiert werden“, kommentiert die Hessische Staatskanzlei in Wiesbaden die Verschärfung der Corona-Maßnahmen.

In der Vergangenheit sind manche Hotels in Hessen über das bislang geltende Beherbergungsverbot in der Corona-Krise hinausgegangen*. Einem Paar aus Frankfurt ist genau das zum Ärgernis geworden.

