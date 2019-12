Auto fährt Hund tot - Fahrer flieht

An dieser Kreuzung in Wiesbaden-Biebrich kam es zu dem Unfall, der den Hund das Leben kostete.

Der Pkw hat nach dem Unfall nicht einmal gestoppt. Die Polizei sucht nun nach einem silberfarbenen Auto und hofft auf weitere Zeugen.

Wiesbaden - Zu dem Unfall kam es am Sonntagabend in Biebrich. Die Polizei wurde gegen 17:30 Uhr an die Kreuzung der Straße der Republik mit der Bunsenstraße gerufen.

Vor Ort berichtete eine Zeugin den Beamten, dass sie mit dem Hund die Straße der Republik in Richtung Bunsenstraße überqueren wollte. Plötzlich sei der Yorkshire-Mischling auf die Straße gelaufen und ein querender Pkw habe diesen überrollt. Der Hund wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Wiesbaden: Polizei setzt auf weitere Zeugen

Der Unfallverursacher habe seinen Pkw nicht einmal gestoppt und sei direkt weitergefahren. Zu dem Auto ist bisher nur bekannt, dass es Silber gewesen sein soll.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden gebeten, mit dem Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611-3450 Kontakt aufzunehmen.

Tobias Möllers

