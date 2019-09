Kirchturm in Wiesbaden brennt - Löscharbeiten gefährlich

In Wiesbaden brennt der Turm einer Kirche. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Löscharbeiten sind gefährlich.

In Wiesbaden brennt der Turm einer Kirche. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Löscharbeiten sind gefährlich.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 9.27 Uhr: Die Feuerwehr steht bei dem Kirchturmbrand in Wiesbaden vor einem Problem: Ein Statiker der Bauaufsicht hat Risse am Gebäude festgestellt. „Um unsere Einsatzkräfte nicht zu gefährden wurde der Innenangriff ausgesetzt“, teilt die Feuerwehr mit. Über die Drehleitern wird aber weitergelöscht.

Ein Statiker der Bauaufsicht hat Risse am Gebäude festgestellt. Um unsere Einsatzkräfte nicht zu gefährden wurde der Innenangriff ausgesetzt. Die Maßnahmen über die Drehleitern laufen weiter. ^vr pic.twitter.com/76LIc0SWjq — Feuerwehr Wiesbaden (@FeuerwehrWI) September 18, 2019

Brand in Wiesbaden: Kirchturm hat Risse

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 9.11 Uhr: Die Feuerwehr in Wiesbaden ist immer noch an der Kirche St. Birgid im Einsatz. Weil die Patrickstraße in Wiesbaden-Bierstadt gesperrt ist, kommt es bei den Bussen zu Einschränkungen. Das teilt der RMV jetzt mit. Die Haltestellen "Raiffeisenstraße", "Poststraße"; "Venatorstraße" und "Zieglerstraße" entfallen in Fahrtrichtung Hessloch und Breckenheim.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 8.09 Uhr: Noch immer bekämpft die Feuerwehr in Wiesbaden den Brand im Kirchturm von St. Birgid. Da der Kirchturm in Massivbauweise errichtet ist, gestalten sich die Zugangsmöglichkeiten und damit auch die Löschmöglichkeiten schwierig, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der Turm hat sehr schmale Fenster.

Wiesbaden: Feuerwehr bekämpft Brand in Kirche

„Rauch und Wärme können nur sehr schwer abziehen, daher gibt es einen massiven Wärmestau im Gebäude“, schreibt die Feuerwehr. „Aktuell werden auch erste Kräfte im Innenangriff eingesetzt.“

Um den Brand zu bekämpfen sind drei Drehleitern im Einsatz. Insgesamt sind etwa 50 Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle.

Brand in Wiesbaden: Kirchturm nur schwer zugänglich

Als sie am frühen Mittwochmorgen an der Kirche eintrafen, waren auch Flammen von außen sichtbar. Der Brandherd befindet sich laut Feuerwehr in einem Technikraum unterhalb des Glockenturms. Die Statik des Gebäudes müsse im Laufe des Einsatzes noch geprüft werden.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 7.38 Uhr: Wie ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden auf Nachfrage mitteilt, ist der Brand im Turm der Kirche St. Birgid an der Ecke Patrickstraße/Birgidstraße mittlerweile unter Kontrolle. Er sei aber sehr schwierig zu bekämpfen. Der Zugang zum Turm sei schwierig, weil die Fenster dort so schmal seien.

Wiesbaden: Brand in Turm einer Kirche

Erstmeldung vom Mittwoch, 18.09.2019, 7.05 Uhr: Wiesbaden - In einer Kirche in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden brennt der Dachstuhl. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wiesbaden auf Nachfrage.

Wie ffh.de berichtet, brenne es im Kirchturm der St. Birgid-Kirche in Wiesbaden-Bierstadt. Augenzeugen hätten Flammen hinter einem Fenster bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Seit einer Stunde versuche die Feuerwehr, den Brand zu löschen. Sie habe aber derzeit noch Probleme an das Feuer zu kommen.

Wiesbaden: Brand in Kirche - Straße gesperrt

Die Polizei hat die Straße L3039 (Patrickstraße) von Wiesbaden-Bierstadt in Richtung Wiesbaden-Breckenheim gesperrt. Sie bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

