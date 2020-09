Corona-Demo in Wiesbaden: Das kommt auf die Stadt zu

In Wiesbaden findet am Samstag eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen statt. Rund 3000 Teilnehmer könnten es werden. Die Stadt reagiert mit strengen Auflagen.

Wieder findet eine Demo gegen die Corona*-Maßnahmen in Wiesbaden statt.

statt. Die Stadt Wiesbaden hat die Demo zwar erlaubt, aber strenge Auflagen und eine Maskenpflicht verhängt.

hat die zwar erlaubt, aber strenge und eine verhängt. Gegen die Corona-Kundgebung hat sich auch bereits eine Mahnwache angekündigt.

Wiesbaden - Die Landeshauptstadt von Hessen ist ein beliebter Ausgangspunkt für Demos. Am Samstag (12.09.2020) treffen sich in Wiesbaden zahlreiche Corona-Leugner und andere Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen zu Protesten. Derweil hat die Stadt für strenge Auflagen gesorgt.

+ Nicht nur in Wiesbaden organisiert die Initiative Querdenken Corona-Demos. Doch egal in welcher Stadt, Reichsflaggen fehlen selten. © Christoph Schmidt/dpa

Corona-Demo in Wiesbaden: Teilnehmerzahlen weichen ab – Polizei erwartet maximal 1000 Menschen

Doch worauf müssen sich die Menschen in Wiesbaden bei der Corona-Demo einstellen? Nach Angaben der Stadt Wiesbaden seien bis zu 3000 Personen für die Demo angemeldet. Die Polizei rechnet derweil eher mit einer Teilnehmerzahl von knapp 1.000 Teilnehmer. Die Kundgebung wird auf den Reisinger-Anlagen stattfinden, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Weiterhin soll die Corona-Kundgebung um 14 Uhr beginnen und bis 20 Uhr dauern. Die Organisatoren gehören, wie schon bei vorhergehenden Demos, zur Initiative Querdenken. Die Stadt Wiesbaden hat die Corona-Demo allerdings nur unter strengen Auflagen für den Veranstalter genehmigt. Denn noch immer ist die Corona-Lage in Hessen nicht unter Kontrolle.

Morgen sind erneut die Corona-Leugner*innen von "Querdenken" in #Wiesbaden unterwegs. Diesmal mit einer "Großkundgebung" auf den Reisinger-Anlagen. Der @VVNBdaFfm hat Gegenprotest angemeldet: 13-19 Uhr, Wiesbaden Hbf. Gegen rechte Verschwörungsmythen und Geschichtsrevisionismus! — Kritische Intervention Wiesbaden (@KIWi_161) September 11, 2020

Corona-Demo Wiesbaden: Sicherheitsabstand und Maskenpflicht – Das gilt auf der Kundgebung

Die Auflagen der Stadt Wiesbaden bei der Corona-Demo beinhalten einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Protestierenden bei der Kundgebung. Außerdem gilt die Maskenpflicht. Der Veranstalter der Demo ist dafür zuständig eigene Ordner zu stellen, die die Einhaltung der Corona-Regeln und der Maskenpflicht* während der Corona-Kundgebung überprüfen.

Aber auch Sicherheitskräfte der Landespolizei werden in Wiesbaden bei der Demo vor Ort sein. Auch sie überwachen die Corona-Kundgebung und die Auflagen der Stadt.

Corona-Demo in Wiesbaden: Weitere Demonstrationen in München und Hannover

Zeitgleich zur Corona-Demo in Wiesbaden soll es eine Mahnwache geben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei diese gegen die Corona-Kundgebung der Initiative Querdenken gerichtet. Wo genau die Mahnwache abgehalten werden soll, ist unklar. Ähnliche Aktionen wie die Corona-Demo in Wiesbaden sollen auch in München und Hannover stattfinden. (slo) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

In Frankfurt stoppte die Polizei zuletzt eine Corona-Demo* – Die Corona-Leugner gaben schnell auf.

Rubriklistenbild: © Christoph Schmidt/dpa