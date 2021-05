Großeinsatz: Polizei jagt Angreifer mit Hubschrauber

Mann verletzt

Die Polizei in Wiesbaden suchte mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach den Angreifern.

Ein Mann wird in Wiesbaden von Unbekannten attackiert und verletzt. Die Polizei sucht mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber nach den Angreifern.

Wiesbaden – Drei Männer haben am Freitag (07.05.2021) in Wiesbaden einen 33-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, fanden Einsatzkräfte den Verletzten kurz nach der Attacke gegen 20.30 Uhr. Die Angreifer flüchteten in Richtung Feld.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen sie den 33-Jährigen zuvor mit Stichwerkzeugen und Schlagstöcken traktiert haben. Erste Berichte zu einer möglichen Schussabgabe bestätigten sich nicht. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen.

Polizei in Wiesbaden fahndet mit Hubschrauber nach Angreifern

Bei der Fahndung nach den drei flüchtigen Tätern kamen laut Polizei in Wiesbaden zahlreiche Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Sie verlief bislang ohne Erfolg. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben:

Die drei Angreifer sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein.

Sie waren circa 1,80 Meter groß und maskiert.

Zwei von ihnen trugen schwarze Kleidung.

Der dritte von ihnen hatte eine helle Kapuzenjacke an.

Polizei bittet nach Angriff in Wiesbaden Zeugen um Hinweise

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Immer wieder kommt es in Wiesbaden zu brutalen Angriffen. Erst kürzlich wurden zwei junge Frauen mit einem Messer attackiert, berichtet fnp.de*.