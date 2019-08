Mädchen (4) im eigenen Fahrrad gefangen: Feuerwehr rückt aus 

Das vierjährige Mädchen hatte sich so unglücklich in seinem Fahrrad eingeklemmt, dass es von der Feuerwehr befreit werden musste.

Wiesbaden - Am Montag sind ein Rettungswagen und ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr zu einem außergewöhnlichen Einsatz in eine Kindertagesstätte in Erbenheim alarmiert worden. Ein vierjähriges Mädchen war mit seinem Unterschenkel so unglücklich zwischen Tretkurbel und Rahmen eines Fahrrads eingeklemmt, dass es sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Wiesbaden: Kind in Fahrrad eingeklemmt

Alle Befreiungsversuche der Erzieherinnen blieben erfolglos. Die Notfallsanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes übernahmen die medizinische Versorgung der kleinen Patientin. Zunächst wurde von Seiten der Feuerwehr versucht, die Tretkurbel abzuschrauben, was trotz aller Bemühungen nicht gelang. Mit einem hydraulischen Schneidgerät musste dann der Fahrradrahmen durchtrennt werden, um das Bein befreien zu können.

Die Befreiung hat das kleine Mädchen sehr tapfer und geduldig ausgehalten. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. (red).

