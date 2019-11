Schwerer Unfall am Wiesbadener Hauptbahnhof: Bus kracht frontal in Bushaltestelle

Schwerer Verkehrsunfall in Wiesbaden: Bus rast in Bushaltestelle. Derzeit herrscht ein Verkehrschaos.

Am Hauptbahnhof Wiesbaden ist ein Linienbus in eine Bushaltestelle gekracht. Derzeit sind die Feuerwehr und die Polizei im Großeinsatz.

Die Lage am Hauptbahnhof Wiesbaden ist noch unklar. Dieser Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 21.11.1019, 18:02: An dem Unfall sind laut Feuerwehr Wiesbaden zwei Busse und vier Fahrzeuge beteiligt. Durch den Unfall hat sich einer der beteiligten Busse den Treibstofftank aufgerissen. Hierdurch kam es zu einer langen Ölspur. Es wurden 2 Personen schwer, 4 Personen mittel und weitere Personen leicht verletzt.

Bus drives into crowd at Wiesbaden Central Station. Several dead. More unclear are this point. #wiesbaden pic.twitter.com/OBy6EE8FnA — Hakki Ercosman (@hakkiercosman) 21. November 2019

Erstmeldung vom 21.11.2019, 17:36: Wiesbaden - Am Wiesbadener Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag (21.11.2019) gegen 16:30 Uhr ein Bus in eine Bushaltestelle gekracht, wie die Polizei in Wiesbaden auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt. Bei dem Unfall sind mehrere Menschen verletzt worden.

Der Bus stand an einer Haltestelle und rollte am ersten Ring über einen Grünstreifen in eine weitere Bushaltestelle. Er touchierte mehrere Busse und krachte letzten Endes in eine Bushaltestelle. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund zur Zeit aus und geht von einem technischen oder menschlichen Versagen aus.