Hund Balou kämpfte lange um sein Leben - jetzt hat das Tierheim gute Nachrichten 

Update vom Sonntag, 15.12.2019, 16.35 Uhr: Gute Nachrichten aus dem Tierheim Wiesbaden: Schäferhund-Mix Balou konnte erfolgreich operiert werden. Nachdem der Rüde seit drei Jahren im Tierheim Wiesbaden auf ein verständnisvolles Herrchen oder Frauchen gewartet hat, stand sein Leben auf des Messers Schneide. Denn Hund Balou litt unter Bandscheibenproblemen, hatte Schmerzen.

Das Problem war jedoch: Das Tierheim konnte die darauffolgende Reha-Phase nicht stemmen. Deshalb war eine Operation nur nach einer Adoption möglich, so schien es zumindest.

Wie das Tierheim Wiesbaden auf Anfrage mitteilte, gibt es gute Neuigkeiten von Schäferhund-Mix Balou. Erfolgreich adoptiert wurde er zwar leider noch nicht, aber seine wichtige Bandscheiben-OP bekam er trotzdem. Denn: Nachdem das Tierheim Wiesbaden mit dem Problemfall-Balou an die Öffentlichkeit gegangen war, meldeten sich viele Hilfsbereite.

„Ich möchte auf diesem Weg der Bevölkerung Danken. Gerade die Leute die hier waren. Jeder wollte auf jeden Fall helfen und war sehr verständnisvoll. Danke!“, bedankt sich Tierheimleiterin Nadine Bernardy bei allen Helfern. Sie hatten speziell für den Schäferhund-Mix gespendet und ihm so seine OP-ermöglicht – und die verlief ohne Komplikationen. Nach über vier Stunden war das Fragment entfernt. Heute konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Jetzt wird er bis Januar von einer Hunde-Physiotherapeutin behandelt und anschließend von einer Freiwilligen ein halbes Jahr weiter aufgepäppelt.

Das sind jedoch nur Übergangsmaßnahmen. Balou sucht noch immer ein verständnisvolles finales Zuhause. Die Voraussetzungen:

Erstmeldung vom Donnerstag, 31.10.2019, 13.34 Uhr: Wiesbaden - Balou ist ein Schäferhundmix mit Bandscheibenproblem. Was er jetzt braucht, ist ein neues Zuhause. Denn - und das ist besorgniserregend - sonst wird er eingeschläfert.

Die ganze Geschichte beginnt vor drei Jahren. Der Tierschutzverein Wiesbaden übernimmt Balou von einem anderen Tierschutzverein. 2018 fängt Balou plötzlich das Hinken an - ein Bandscheibenvorfall, der operiert werden muss. Anschließend braucht Balou intensive Betreuung.

+ Balou braucht ein neues Zuhause - sonst wird er eingeschläfert © Jennifer Lütters / Tierheim Wiesbaden

Im Tierheim Wiesbaden wird das Unmögliche wahr gemacht: Balou geht regelmäßig Gassi, seine Trainerin und die Hundepfleger sorgen dafür, dass Balou sich oft bewegt. Denn Bewegung ist wichtig für einen Hund mit Bandscheibenvorfall und Balou kann sogar wieder mit anderen Hunden auf der Wiese herumtollen.



Doch neulich der Schock: Balou humpelt wieder und muss so bald wie möglich erneut operiert werden. Die Operation an sich ist überhaupt nicht das Problem, erklärt das Tierheim auf der Homepage, viel mehr ist die sechsmonatige Betreuung danach vom Tierheim schlicht und einfach nicht zu stemmen.



Das Tierheim sieht jetzt zwei Möglichkeiten, entweder er wird eingeschläfert oder - und das ist für alle die beste Option - Balou findet ein neues Zuhause, am besten so schnell wie möglich. Aber das ist gar nicht so einfach, denn Balou muss in den Monaten nach der OP intensiv betreut werden