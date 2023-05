Wiesbaden kämpft gegen Bielefeld um den Zweitliga- Aufstieg

Bjarke Jacobsen (Mitte, l) vom SV Wehen Wiesbaden steht mit den Fans zusammen. © Michael Bermel/Eibner-Pressefoto/dpa

Der SV Wehen Wiesbaden spielt in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen verloren am Sonntag beim 1. FC Magdeburg (0:4) und blieben Tabellen-16. in der zweiten Liga. Um den dritten Aufstieg nach 2007 und 2019 zu schaffen, muss sich der Drittligist SV Wehen in den beiden Relegationsspielen durchsetzen.

Wiesbaden - In der Hinpartie am Freitag (20.45 Uhr/Sat.1) genießen die Wiesbadener zunächst Heimrecht. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 6. Juni (20.45 Uhr/Sat.1).

Die Hessen hatten am Samstag SV mit 1:0 (1:0) gegen den Halleschen FC gewonnen. Bjarke Jacobsen (44. Minute) hatte das Tor des Tages erzielt. Der Sieg reichte aber nicht zum direkten Aufstieg, weil parallel der VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund II (2:1) mit zwei Toren in der Nachspielzeit den direkten Aufstieg noch schaffte. dpa