Frankfurter wird brutal zusammengeschlagen - und erleidet massive Verletzungen

Brand in Wiesbaden

Ein Frankfurter ist in Wiesbaden von Unbekannten attackiert worden. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht.

Wiesbaden - Ein 28-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Wiesbaden schwer verletzt worden. Auf dem Weg zu seinem Hotel wurde der Frankfurter nach Polizeiangaben von drei unbekannten Personen aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Weil er das verweigerte, wurde er "attackiert und hierbei massiv ins Gesicht und gegen den Körper geschlagen", wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Attacke in Wiesbaden: Täter flüchten

Erst nachdem der 28-Jährige am Boden lag, flüchteten die Täter in unbekannter Richtung. Der Mann erlitt laut Polizei "erhebliche Verletzungen im Gesicht" und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)