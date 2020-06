Geburtstagsfeier eskaliert: Gäste fangen Schlägerei an - Grund ist ein blödes Missverständnis

In einer Kleingartenanlage in Mainz-Kastel ist eine Geburtstagsfeier eskaliert.

Wiesbaden/Mainz-Kastel - „Nichts Gutes passiert nach 2 Uhr morgens“, das lehrte schon Ted Mosby in der US-amerikanischen Sitcom „How I met your Mother“. Das würden wohl auch die Gäste einer Geburtstagsfeier in Mainz-Kastel so unterschreiben, denn die Feier endete in einer Schlägerei und mit dem Einsatz eines Rettungswagens - dabei haben sich zwei der Gäste lediglich einen Spaß erlaubt.

Mainz-Kastel: Missverständnis auf Geburtstagsfeier führt zu Schlägerei

Eigentlich ging sogar bis 5 Uhr morgens alles gut: Laut einer Mitteilung der Polizei Wiesbaden feierte in einer Kleingartenanlage in der Friedenstraße in Mainz-Kastel ein junger Mann in seinen 18 Geburtstag hinein. Doch wie so oft auf Feiern in den frühen Morgenstunden war der Grat zwischen Spaß und Ernst auch in diesem Fall ein schmaler.

Zwei 19 und 21 Jahre alte Brüder des Geburtstagskinds fingen auf der Feier in Mainz-Kastel gegen 05.10 Uhr einen Streit an - aus Spaß. Weniger spaßig schien das nach außen hin ausgesehen zu haben, denn zwei weitere Gäste (17 und 18 Jahre alt) verstanden den augenscheinlichen Streit falsch und nahmen ihn ernst. Sie mischten sich in den Streit ein und es kam zu einem Handgemenge, das in einer Schlägerei endete.

+ Ein Missverständnis sorgte in der Friedenstraße in Mainz-Kastel für eine Schlägerei auf einer Geburtstagsfeier. © Google Maps

Schlägerei in Mainz-Kastel: Gäste müssen im Rettungswagen behandelt werden

Die zwei Brüder sowie die beiden Eingreifer mussten nach dem mutmaßlichen Streit und der Schlägerei in einem Rettungswagen behandelt werden. Wie es genau zu der Schlägerei kam, ist allerdings noch unklar - bezüglich des Tatablaufes kam es der Polizei zufolge zu verschiedenen Aussagen. Deshalb muss die genaue Tatabfolge noch ermittelt werden.

Nachdem die Polizei den Fall aufgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte, beendete sie die Feier und alle Personen verließen das Gelände in Mainz-Kastel.

