Wildschweine in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs - Polizei nimmt Verfolgung auf

Eine Gruppe von 20 Wildschweinen treibt sich in der Wiesbadener Innenstadt herum. Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen aus.

Wiesbaden - Ein Wiesbadener Bürger machte in den frühen Morgenstunden mitten in der hessischen Landeshauptstadt eine Begegnung der besonderen Art. Als der Mann gegen 2.45 Uhr in der Innenstadt unterwegs war, stand er auf einmal vor Wildschweinen.

Die Rotte, die aus mindestens 20 Exemplaren bestand, hielt sich im Bereich der Rheinstraße und der Wilhelmstraße auf - laut eines Polizeiberichts ganz „gemütlich“ und wohl friedlich, zumindest ohne von dem Wiesbadener Bürger allzu große Notiz zu nehmen.

Polizei rückt aus, Wildschweine flüchten Richtung Kurpark

Der alarmierte aber trotzdem und wohl auch zur eigenen Sicherheit die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die Sache ernst und entsandten mehrere Polizeistreifen, die darüber hinaus von der Stadtpolizei unterstützt wurden.

Allem Anschein nach hatten die Wildschweine aber im Vorfeld doch etwas ausgefressen. Wie sonst ist zu erklären, dass die ganze Rotte Reißaus nahm, kaum waren die Streifenwagen an besagtem Ort eingetroffen. Die Wildschweine versuchten, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen und flüchteten in Richtung Norden in den Park „Warmer Damm“, an dessen nördlichem Ende sich das Hessische Staatstheater sowie das Kurhaus befindet. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung der flüchtenden Tiere auf.

Wildschweine entkommen der Polizei

Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd in Richtung Westen, die die flinken Wildschweine alsbald für sich entscheiden konnten. Im Kurpark verloren die Einsatzkräfte schließlich den Sichtkontakt und die Tiere flüchteten im Schutz der Parkanlagen in die morgendliche Dunkelheit.

Laut des Polizeiberichts bestand für die knapp 276.000 Bürgerinnern und Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die zuständige „Untere Jagdbehörde“ mit Sitz in Frankfurt am Main wurde über den nächtlichen Ausflug der Rotte informiert.

Paarungszeit der Wildschweine ab November, Frischlinge im Frühjahr

Wildschweine stehen kurz vor dem Beginn ihrer Paarungszeit. Bachen und Keiler kommen ab November bis Januar zusammen und lassen der Natur freien Lauf. Etwa vier Monate später - im Frühjahr - bringen die Bachen bis zu sechs Frischlinge zur Welt. Dann gelten die Muttertiere als besonders gefährlich für den Menschen.

Der Wildschwein-Bestand in Hessen wird durch gezielte Jagd kontrolliert - so geschehen Anfang des Jahres im Grundwald* zwischen dem Ortsteil Walldorf und dem Frankfurter Flughafen.

