Brutale Attacken in Bussen: Mehrere Schlägereien eskalieren völlig

Sonntagnacht sind in Wiesbaden in zwei Linienbussen Schlägereien eskaliert. Mehrere Personen befinden sich nun auf der Flucht, die Polizei sucht Zeugen.

Wiesbaden - Die Polizei in Wiesbaden konnte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag keineswegs über zu wenig Beschäftigung beklagen. So kam es zu gleich zwei Schlägereien in zwei unterschiedlichen Linienbussen. Eine Personengruppe befand sich gegen 02.20 Uhr in der Buslinie 91 in Richtung Gustavsburg, als der Bus in der Hallgarter Straße stoppte.

Ersten Zeugenaussagen zufolge kamen die Täter mit dem PKW an die Bushaltestelle gefahren, stiegen in den Bus ein und griffen die andere Personengruppe sofort an. Als sich diese wehrte, flüchteten die Amgreifer. Bei dem Vorfall ging sogar eine Scheibe des Linienbusses zu Bruch. Nun ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei sucht nach Schlägerei in Bus in Wiesbaden nach Zeugen

Auch auf der Heimfahrt vom Hochheimer Markt eskalierte am Sonntag gegen 01.15 Uhr in Mainz-Kostheim in Wiesbaden ein Streit in einem Linienbus. Sieben junge Erwachsene verstrickten sich mit einer anderen Gruppe gleichen Alters in Diskussionen, die sich in Beleidigungen, sexuellen Andeutungen und letztlich zu körperlichen Angriffen hochschaukelten.

Dabei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Beteiligter versuchte zu flüchten, konnte aber von der Polizei festgenommen werden. Auch in diesem Fall suchen die Beamten nun nach Zeugen oder Hinweisen.

