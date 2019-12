Tödlicher Unfall auf A3: Autofahrer (25) kommt ums Leben 

An der Raststätte Medenbach auf der A3 und unweit von Wiesbaden ist bei einem Unfall mit einem Lkw ein Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Wiesbaden ist ein 25-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Update, 14.12.2019, 8:00 Uhr: Mittlerweile ist auch das Alter des bei dem Unfall getöteten Mannes bekannt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem tödlich verunglückten Fahrer um einen 25-jährigen Mann. Er sei noch am Unfallort gestorben.

Warum der Lastwagen, mit dem das Auto des Mannes zusammengestoßen war, auf der Abfahrspur der Raststätte stand, ist weiterhin unklar.

Erstmeldung: Wiesbaden – Bei einem tragischen Unfall mit einem Lkw auf der Autobahn A3 bei Wiesbaden ist am Freitagabend (13.12.2019) ein Mann ums Leben gekommen.

Das teilte die Feuerwehr Wiesbaden mit, die an der Unfallstelle im Einsatz war. Das tödliche Unglück ereignete sich demnach an der Raststätte Medenbach.

Unfall auf der A3 bei Wiesbaden: Mann stirbt kurz vor Raststätte

Details zum Unfallhergang oder dessen Ursache wurden zunächst nicht bekannt. Der Feuerwehr zufolge war der Mann mit seinem Auto auf das Heck eines Sattelzugs aufgefahren, der auf der Abfahrspur zur Raststätte Medenbach gestanden hatte. Der Wagen verkeilte sich bei dem Zusammenstoß unter dem Lkw.

Der Fahrerraum des Autos sei bei der Kollision mit dem Sattelschlepper so stark deformiert worden, dass der Autofahrer noch an der Unfallstelle verstorben sei, teilte die Feuerwehr mit.

Der Mann war mit seinem Auto auf der A3 in Richtung Süden unterwegs gewesen. Das Auto sei nach ersten Erkenntnissen mit höherer Geschwindigkeit auf den stehenden Lastwagen aufgefahren.

Tödlicher Unfall auf A3: Lkw parkte auf der Abfahrspur

Warum der Lastwagen auf der Abfahrt zur Raststätte stand, ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit noch nicht geklärt. Zum Zustand des Lkw-Fahrers wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Der Verkehr auf der Autobahn A3 wurde auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Auffahrt zur Raststätte Medenbach war zwischenzeitlich wegen der Sperrung nicht möglich.

Teilweise Sperrung nach tragischem Unfall auf A3 bei Wiesbaden

Nach Angaben der Feuerwehr Wiesbaden dauerten die Räumungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis in den späten Abend hinein. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus den Stadtteilen Wiesbadens sowie der Rettungsdienst Wiesbaden und Niedernhausen.

Immer wieder kommt es auf der A3 bei Frankfurt und Wiesbaden zu tragischen Unfällen. Besonderes Aufsehen erregte im Spätsommer ein Fall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Mehrere rücksichtslose Autofahrer nutzten damals die Rettungsgasse, um zu wenden.

