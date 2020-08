Tödlicher Unfall in Wiesbaden: Ein Autofahrer verliert plötzlich die Kontrolle

In der Wupperstraße in Wiesbaden-Schierstein ereignete sich ein tödlicher Unfall.

Wiesbaden - In Wiesbaden ist es am Montag (24.08.2020) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 84-jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich um etwa 9 Uhr im Ortsbezirk Schierstein. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 84-jähriger Mann in seinem Mercedes Benz auf die Wupperstraße. Plötzlich krachte er in mehrere Autos.

Der 84-Jährige soll vor dem Unfall plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, so die Polizei. Daraufhin stieß er mit gleich sechs Autos zusammen, die am Straßenrand geparkt waren. Wieso der Mann plötzlich in die Autos krachte, ist noch nicht ganz geklärt. Ersten Erkenntnissen nach soll eine medizinische Ursache den schlagartigen Kontrollverlust verursacht haben.

Zufällig kam am Ort des Unfalls ein Arzt vorbei, der dem Opfer sofort erste Hilfe leistete. Kurze Zeit später trafen dann auch die Rettungskräfte ein. Trotz der Wiederbelebungsversuche starb der 84-jährige Fahrer des Mercedes Benz noch an der Unfallstelle. Auch ein Hubschrauber der Polizei war nach dem tödlichen Unfall in Wiesbaden im Einsatz. Zweck des Helikopters war es, Luftbilder für die Unfallaufnahme zu fertigen. Für die Zeit der Aufnahmen war die Wupperstraße in Wiesbaden vorübergehend gesperrt. (Lukas Rogalla)

