Winter 2019 in Hessen: Am Wochenende kommt der erste Schnee

Deutschland stellt sich auf den Winter 2019 ein. Auch in Hessen kann am Wochenende der erste Schnee fallen. In diesen Regionen schneit es vermutlich.

Jetzt schlägt der Winter 2019 zu: Wo wird´s weiß?

Wetter in Hessen: Am Donnerstag bleibt es grau und trüb.

Am Wochenende kann es auch in Hessen Schneeregen und Schnee geben.

Vor allem in höheren Lagen kann es stellenweise schneien.



Update vom Donnerstag, 7.11.2019, 14.01 Uhr: "Nun ist es aber allerhöchste Zeit für die Winterreifen“ betont Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Am Wochenende kann auch in Hessen der erste Schnee fallen. Für den Sonntagmorgen rechnet Wetter-Experte Jung im Osten von Hessen mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Da kann es natürlich auch den ersten Schnee geben.

Meteorologe Jung: "Die Wetterlage wird nun auch in Deutschland ein wenig winterlicher. Das gilt besonders für den Süden. Der Norden, Westen und Osten bekommen davon nicht allzu viel. Zumindest nicht vom Schnee. Bodenfrost kann es allerdings weiter verbreitet geben." Dann sind natürlich die Winterreifen auf dem Auto wichtig.

Allzu streng wird der kommende Winter aber nicht, vermutet Dominik Jung: "Die lngfristigen Wettermodelle deuten ohnehin eher sehr milden Winter und einen sehr nassen Winter an."

Update vom Donnerstag, 7.11.2019, 11:15 Uhr: Deutschland stellt sich auf den Wintereinbruch ein. Am Wochenende fällt der erste Schnee! Aber auch in Hessen? Ab Freitagnachmittag bis Samstagmittag kann es im süddeutschen Raum ab 500 Metern Höhe schneien. Später ist Schneefall auch im Bayerischen Wald, im Schwarzwald, im Erzgebirge und auf der Schwäbischen Alb möglich. Über 800 Metern wird die Schneedecke sogar liegen bleiben. Aber was ist mit den hessischen Mittelgebirgen? Fallen auch im Taunus oder der Rhön weiße Flocken?

Vor dem Wintereinbruch: So machen Sie Ihren Garten winterfest

Am Wochenende können auch in Hessen einige Niederschläge als Schnee fallen. So liegt die Schneewahrscheinlichkeit in Fulda und der Rhön bei 20 Prozent. In Kassel wird es immerhin noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent schneien.

Am Sonntag dann liegt die Wahrscheinlichkeit für Schnee im Taunus bei etwa 10 Prozent. Anfang nächster Woche kann es in immer mehr hessischen Regionen auch mal schneien, teilweise haben die Prognosen eine Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent errechnet. Doch auf den großen Schneefall müssen die meisten Hessen wohl noch etwas warten.

Und vermutlich wird der erste Schnee nach dem

Allerdings können die Temperaturen in den nächsten Tagen weiter sinken. Nachts kann es daher Bodenfrost geben. Auch dichte Nebelfelder sind stellenweise möglich und können besonders für Autofahrer gefährlich werden.

Weiße Weihnachten - viele hoffen auf Schnee zur Weihnachtszeit. Ein Blick ins Wetterarchiv und die Statistik verraten, ob man sich dieses Jahr auf weiße Weihnachten freuen kann.

Update vom Donnerstag, 7.11.2019, 7:17 Uhr: Heute sind viele Wolken am Himmel und nur mit etwas Glück kann sich stellenweise auch mal kurz die Sonne durchkämpfen. Immerhin bleibt es zumindest am Vormittag meistens trocken. Gegen Nachmittag zieht dann von Südwesten eine Regenfront über Hessen. Dazu frischt der Wind auf, es kann sogar starke Böen geben. Erst gegen Abend lockert es wieder auf. Die Temperaturen erreichen maximal 7 bis 11 Grad.

In den nächsten Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Am Freitag bleibt es zunächst noch trocken, doch gegen Nachmittag ziehen erneut Wolken auf. Insbesondere im Osten von Hessen kann es zeitweise regnen. Die Temperaturen erreichen nur noch Höchstwerte von 7 bis 10 Grad.

Am Wochenende dann wechseln Wolken und Sonne, dazu bleibt es überwiegend trocken. Das Quecksilber steigt nicht mehr über die Zehn-Grad-Marke. Mit etwas Glück also steht ein kühles, aber ruhiges Herbstwochenende vor der Tür.

Update vom Mittwoch, 6.11.2019, 10:16 Uhr: „Höchste Zeit für die Winterreifen!“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Es bleibt weiterhin überwiegend grau und trüb, vereinzelt kann es auch regnen. Dazu sinken die Temperaturen weiter ab, maximal werden nur noch 7 bis 11 Grad erreicht. Typisches Novemberwetter.

Auch in der Nacht zu Donnerstag ist es dicht bewölkt. Dadurch kühlt die Luft nicht so stark aus und es bleibt vergleichsweise mild. Die Tiefstwerte liegen in Hessen bei 8 bis 3 Grad.

Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Immerhin lockert es am Vormittag ein wenig auf und es gibt vereinzelt Lücken in der dichten Wolkendecke. Die Regenjacke sollte man dennoch dabei haben: Am Nachmittag kommen von Südwesten neue Regenwolken nach Hessen und es kann regnen.

Winter 2019: Rekordwinter in Aussicht

Update vom Mittwoch, 6.11.2019, 8.22 Uhr:

Die Aussichten für Mittwoch (6.11.2019) sind trüb. Die Wetterexperten rechnen mit extrem wenig Sonnenschein. Stattdessen wird es im Rhein-Main-Gebiet immer wieder schauern. Dabei steigen die Temperaturen nicht höher als 11 Grad. Immerhin gibt es (noch) keinen Frost.

Update vom Dienstag, 5.11.2019, 11.53 Uhr: In Deutschland fallen aktuell im Allgäu und Alpenvorland die ersten Schneeflocken. Flächendeckend wird aber wohl auch in diesem Jahr im Winter kaum weiß zu sehen sein. „Eine längere winterliche Episode ist nicht in Sicht", teilt Diplom-Metereologe Dominik Jung von wetter.net mit. Zwar gebe es nachts verbreitet wieder Bodenfrost, insgesamt solle der Winter aber in Deutschland extrem mild werden.

Update vom Dienstag, 5.11.2019, 6.23 Uhr: Heute kommt vereinzelt auch mal die Sonne durch. Es werden 9 bis 13 Grad erreicht, in den Bergen 5 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwesten. In den folgenden Tagen drohen die Temperaturen aber zu sinken.

Update vom Montag, 4.11.2019, 8.33 Uhr: Aktuell gehen die Temperaturen rauf und runter. Während der Montag für November ungewöhnlich mild daher kommt, wird es laut wetter.net ab Mitte der Woche richtig eisig. Fürs nächste Wochenende erwarten die Meteorologen sogar die ersten Schneeflocken - zumindest in höheren Lagen.

Update vom Sonntag, 3.11.2019, 06.26 Uhr: Die Aussichten für Sonntag sind eher trüb. Immer wieder ziehen Regenschauer über Hessen. Vereinzelt kann es gegen Abend stürmisch werden.

Für Montag schließt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in manchen Regionen vereinzelte Gewitter nicht aus. Und es wird kühler. Die Temperaturen erreichen dann nur noch maximal 13 Grad, es ist den ganzen Tag meist stark bewölkt.

Update vom Samstag, 2.11.2019, 19.22 Uhr: Am Abend bleibt es erst trocken, bevor gegen 21 Uhr ein Regenband von Süden kommend quer durch Hessen. In der Nacht kühlt es ab auf 10 bis 12 Grad. Der Sonntag startet mit leichtem Regen und es bleibt den ganzen Tag bewölkt, die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad.

Der Start in die neue Woche wird dann bewölkt und es wird am Montag und Dienstag nicht wärmer als 12 Grad, ab und an kann es regnen.

Update vom Samstag, 2.11.2019, 12.22 Uhr: In den nächsten Tagen bleibt das Wetter in Hessen grau und regnerisch. Dazu sind die Temperaturen mit Höchstwerten um 15 Grad am Sonntag und bis zu 13 Grad am Wochenbeginn nach wie vor recht mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag berichtete. Wer sich am Sonntag für einen Spaziergang nach draußen wagt, sollte den Regenschirm immer dabei haben, denn es wird stark bewölkt und kann immer wieder regnen. Im Süden kann es vereinzelt auch zu kurzen Gewittern kommen.

Nach einer Nacht mit weiteren Regenschauern geht es auch am Montag unbeständig mit Schauern weiter. Die Sonne hat kaum eine Chance. Mit Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad wird es etwas kühler als noch am Sonntag. Bei diesen Werten bleibt es auch am Dienstag, an dem es den Meteorologen zufolge erneut immer wieder Regen gibt. In der zweiten Wochenhälfte könnten die Werte laut Temperaturtrend des Deutschen Wetterdiensts dann wieder unter die Zehn-Grad-Marke fallen.

Update vom Freitag, 1.11.2019, 11.33 Uhr: Wetterwechsel in Hessen: Die letzte kalte Nacht der Woche ist vorbei. Ab dem Wochenende steigen die Temperaturen. Dabei wird es in den kommenden Tagen regnerisch und stürmisch. Wetterexperte Dominik Jung spricht sogar von Sturmgefahr.

„Besonders der Westen und Südwesten bekommt in den nächsten Tagen 50 bis 100 Millimeter Regen ab. Da wird es so richtig nass werden. Vom Frühwinter fehlt wohl bis zur Monatsmitte jede Spur“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Hessen: Noch einmal die Sonne genießen - bevor sich die Wetterlage umstellt

Erstmeldung vom Donnerstag, 31.10.2019, 11 Uhr: Offenbach - Nach den klaren, sonnigen Tagen mit frostigen Nächten stellt sich Wetterlage nun komplett um: Das Hoch „Oldenburgia“ zieht langsam ab und spätestens ab Freitag kommen Tiefdruckgebiete zu uns nach Hessen. Und die bringen graue Wolken, viel Regen und ordentlich Wind. Dazu ist die herbeigeschaufelte Atlantikluft deutlich milder als in den vergangenen Tagen. Mit anderen Worten: Jetzt kommt Schmuddel-Wetter in Hessen!

Um so mehr sollten wir das Wetter am Donnerstag genießen: In Hessen ist der Himmel überall fast wolkenlos und die Sonne scheint. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 Grad, dazu weht nur ein schwacher Wind.

Auch die Nacht zu Freitag bleibt zunächst noch klar, örtlich kann sich etwas Nebel bilden. Durch die Auskühlung können die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt sinken, stellenweise kann es bei minus 4 Grad erneut gefährlich glatt werden. In den frühen Morgenstunden ziehen dann von Westen die ersten Wolken auf, aber es bleibt noch trocken. Doch das bleibt nicht so.

Wetter in Hessen: Wochenende wird mild, aber nass

Das Wetter in Hessen wechselt nämlich: Am Freitag ist es dann fast überall stark bewölkt und es kann regnen. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 10 Grad. Am Samstag wird es dann deutlich milder - das Quecksilber kann bis 18 Grad klettern. Dazu wird es windig und nass. Ähnlich geht es dann am Sonntag in Hessen weiter.

„Die ersten Novembertage bringen uns einen Ausblick auf das, was uns möglicherweise der Winter 2019/2020 bringen könnte: mildes und nasses Schmuddelwetter. So sieht zumindest der US-Wetterdienst NOAA die aktuelle Winterentwicklung“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Von Ulrich Weih und Christian Weihrauch

Wetter in Hessen wird winterlich: Tipps für Gartenbesitzer

Wenn der Winter kommt, müssen Gartenfreunde sich vorbereiten: Erledigen Sie jetzt letzte Arbeiten und machen Sie ihren Garten winterfest. Wir geben ihnen Tipps, wie sie ihren Garten optimal auf die kalte Jahreszeit vorbereiten.

Rubriklistenbild: © Bernd März/dpa