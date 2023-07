„Wir sind schockiert!“: Kätzchen in praller Sonne vor Gießener Tierheim stehen gelassen

Von: Stefanie Lipfert

Der Tierschutzverein Gießen ist schockiert: Zwei kleine Kitten wurden in einem geschlossenen Käfig in der prallen Sonne sich selbst überlassen. Es war ein Glücksfall, dass sie gefunden wurden.

Gießen - „Wir sind schockiert!“ Mit diesen Worten wendet sich der Tierschutzverein Gießen auf Facebook an die Community. Bei den extremen Temperaturen wurden in Gießen zwei Kitten in einem geschlossenen Käfig in der prallen Sonne neben einer Facharztpraxis stehen gelassen. Alleine hätten sich die Kätzchen nicht aus dieser Situation retten können - somit ist es ein Glücksfall, dass die ausgesetzten Kätzchen gefunden und beim Tierschutzverein Gießen abgegeben wurden.

Diese beiden Kitten wurden in praller Sonne abgesetzt. Nun befinden sie sich im Tierschutzverein Gießen. © Screenshot Facebook Tierschutzverein Gießen

Das Tierheim in Gießen macht deutlich: „Ein Tier zu halten heißt, die Verantwortung für dieses Tier zu übernehmen.“ Es könne aber auch heißen, ich Überforderung einzugestehen oder einen rasanten Wechsel der Lebensumstände möglichst rational zu betrachten und das Wohl der Tiere dabei zu bedenken.

Es kann aber das Ende für das Tier bedeuten, wenn es einfach irgendwo abgestellt wird.

Ausgesetzte Kätzchen in Gießen: Tiere haben Chance auf ein zweites zu Hause verdient

Was aus dem Facebook-Post des Tierheims deutlich wird: Der Tierschutzverein Gießen ist sehr bemüht, für Tierhalter ein ständiger Ansprechpartner zu sein. „Niemand muss sich schämen, um Hilfe zu bitten.“ Tierhalter haben auch die Möglichkeit, das Tier im Fundtierhaus abzugeben. „Es ist nicht das Ende der Welt, wenn man einsehen muss, dass das Zusammenleben mit einem Tier so gar nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat“.

Verantwortung für ein Tier könne auch heißen, dass ein Tier eine neue Chance auf ein anderes Zuhause erhält, so der Tierschutzverein Gießen. Und es macht auch ausdrücklich klar: Ein Tier einfach zu entsorgen, wo es bestenfalls vielleicht gefunden wird - das kann es nicht sein. Das ist nicht fair. Das hat kein Tier verdient.“

Das Tierheim in Gießen wird sich jetzt um die beiden ausgesetzten Kätzchen kümmern. Über Facebook will das Tierheim auf dem Laufenden halten, was mit den Kitten passiert. (Stefanie Lipfert)

