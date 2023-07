„Wir waren geschockt“: Tierschutzverein nimmt Katzen aus Animal-Hoarding-Fall auf

Von: Yvonne Fitzenberger

Teilen

Schnurrend liegt die Mutterkatze nicht nur mit ihren eigenen Kitten, sondern auch mit denen der anderen Katze zusammen und lässt sie trinken. Ganze 13 Kitten wurden vor zwei Wochen im Tierheim geboren. © Fitzenberger

Der Tierschutzverein Seligenstadt hat Katzen aus einem Animal-Hoarding-Fall aufgenommen, darunter zwei Trächtige. Zwischenzeitlich kümmern sich die Tierschützer um ganze 26 Samtpfoten.

Seligenstadt – Es muss ein grauenvoller Anblick gewesen sein, als das Veterinäramt vor drei Wochen in die Wohnung einer Unter-18-Jährigen in Nieder-Roden kommt. Auf den circa 30 Quadratmetern finden die Mitarbeiter 13 Katzen, die vollkommen verwahrlost und unterernährt sind. „Wir waren geschockt“, sagt Nicole Fuchs vom Tierschutzverein (TSV) Seligenstadt und Umgebung. Dieser hat die Katzen im Tierheim an der Friedrich-Ebert-Straße 29 aufgenommen.

Die beiden Tierheimleiterinnen, Irene Sona und Nicole Fuchs, sind sichtlich betroffen, als sie von dem Animal-Hoarding-Fall berichten: Eine Jugendliche, die in einer Wohnung ihrer Großmutter lebte, habe sich zunächst zwei Katzen zugelegt, diese hätten sich dann vermehrt. Aus dem ursprünglichen Paar wurden bis zum Zeitpunkt des Einschreitens ganze 13 Tiere. „Zumindest sind das die, die das Veterinäramt finden konnte“, fügt Fuchs an.

Nicole Fuchs hält eines der kranken Kätzchen. Zwar nehmen sie langsam zu, aber zu wenig. © Fitzenberger, Yvonne

Katzen erkrankt und verwahrlost vorgefunden

Die Großmutter selbst habe bemerkt, dass ihre Enkelin mit psychischen Problemen zu kämpfen habe. Die Jugendliche, so berichtet Irene Sona, habe mit Gewalt gedroht, nehme man ihr die Katzen ab. Eine außenstehende Person habe letztendlich das Veterinäramt verständigt. Die Beamten fanden die Ein-Zimmer-Wohnung in einem verwahrlosten Zustand vor, die Katzen erkrankt und die Wände vom Kot der Tiere bedeckt.

Aufgenommen hat das Tierheim, das vom TSV betrieben wird, neun der Tiere – zwei habe die Nieder-Röderin behalten, zwei habe ihr Freund mitgenommen. Unter den neun Tierheim-Tieren sind der Vater sowie wie je drei Katzen aus vermutlich zwei Würfen. „Wir können das Alter nicht genau bestimmen aufgrund des Untergewichts“, erläutert Sona.

Zu dem Zeitpunkt des Fundes waren auch zwei schwangere Katzen dabei – die erste brachte ihren Wurf vor zwei Wochen zur Welt, die zweite ein paar Tage später. Insgesamt 13 Kitten werden nun zusätzlich mit umsorgt. Die beiden Frauen vermuten, dass es weitaus mehr Katzen in dem Haushalt gegeben haben muss.

Noch hat das Kitten die Augen zu, aber schon bald wird es mit seinen Geschwistern durch das Zimmer im Tierheim rennen. © Fitzenberger, Yvonne

Hohe Kosten für das Seligenstädter Tierheim

Den Kitten, dem Vater, den beiden Müttern und den drei ältesten Jungen geht es so weit besser, berichtet Sona. Bei dem nun mittleren Wurf, aus drei Katzen bestehend, sieht es schlechter aus: Die Tiere leiden immer noch unter starkem Durchfall. Eines der drei ist inzwischen in der Klinik verstorben. „Es hat einfach aufgehört zu essen und sich schlafen gelegt“, erzählt die Tierheimleiterin. „Die Tierärztin sagte, so etwas habe sie noch nie erlebt.“

Die zwei Geschwister befinden sich seit dieser Woche wieder im Tierheim. Während des Gesprächs unterhalten sich Sona und Fuchs immer wieder über Möglichkeiten, wie sie den beiden Kätzchen noch helfen können. Wie Fuchs gestern berichtet, werden sie wahrscheinlich in der Uniklinik Gießen behandelt werden. „Das wird natürlich wieder richtig teuer, aber wir wissen leider sonst nicht, was wir machen sollen.“

Was ist Tierhorten? Der englische Begriff „Animal Hoarding“ bedeutet so viel wie „Tiersammelsucht“ oder „Tierhorten“. Dies beschreibt ein Krankheitsbild, bei dem betroffene Menschen Tiere in einer so großen Anzahl halten, dass sie sie nicht mehr angemessen versorgen können. Sie geben ihnen zu wenig Futter und Wasser und vernachlässigen sowohl die Hygiene, die Pflege als auch die tierärztliche Betreuung. Die Halter erkennen dabei nicht, wie schlecht es den Tieren in ihrer Obhut geht. Betroffene werden auch als Animal Hoarder, Tierhorter oder Tiersammler bezeichnet. (Von Yvonne Fitzenberger)

Trotz Verwahrlosung zutrauliche Katzen

Nicht nur die unerwarteten Tierarztkosten beschäftigen die Tierheimbetreiber, auch Kosten für das Futter und der begrenzte Platz. „Bald essen die Kitten Futter, stellen Sie sich die vielen Näpfe hier im Raum vor“, sagt Fuchs während sie nach den Müttern und ihren Würfen schaut.

Trotz der Verwahrlosung sind die Katzen zum Großteil zutraulich und neugierig. Die Mutterkatzen helfen sich gegenseitig und kümmern sich gemeinsam um die 13 Kitten. „Ich bin mir sicher, sie finden alle bald ein neues Zuhause“, sagt Fuchs und ist zuversichtlich.

Wer das Tierheim mit Spenden oder als Pflegeperson unterstützen möchte, kann sich auch weiterhin beim Tierschutzverein Seligenstadt und Umgebung per Mail an info@tsvseligenstadt melden. (Yvonne Fitzenberger)