Wird die Region Frankfurt Design-Hauptstadt?

Teilen

Die Skyline der Bankenstadt Frankfurt am Main mit dem markanten Messeturm. © Andreas Arnold/dpa

Wird die Region Frankfurt zur „World Design Capital 2026“ ernannt? Die Entscheidung darüber soll im Oktober in Tokio bekannt gegeben werden, wie die Organisatoren der Bewerbung am Mittwoch sagten. Als zweiter Mitbewerber steht noch Riad, die Hauptstadt von Saudi-Arabien, in der Endrunde. Die World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal kürt alle zwei Jahre eine Metropole zur Weltdesignhauptstadt.

Frankfurt/Main - Die hiesige Bewerbung steht unter dem Motto „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ (Design für Demokratie, Atmosphären für ein besseres Leben) und wird von Matthias Wagner K., Direktor des Frankfurter Museums für Angewandte Kunst, koordiniert.

Darin werden zwölf Handlungsfelder definiert, die die Bewerber als besonders wichtig erachten für die Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders - beispielsweise Arbeit, Bildung, Energie, Gesundheit oder Wohnen. Zudem wurden zehn „Highlight-Projekte“ aus der Region benannt, dazu gehören Design-Kioske, die Darmstädter Mathildenhöhe oder der neue Campus der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach. Die Bewerbung sei sich der Krisen der Jetztzeit bewusst, „und definiert sie als gute Probleme, die gute gestalterische Lösungen erfordern“, hieß es.

Die hessische Landesregierung hatte bereits zu Jahresbeginn eine finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro angekündigt, sollte die Region Frankfurt im Herbst den Zuschlag bekommen und sollten sich auch die teilnehmenden Kommunen finanziell beteiligen.

Die WDO würdigt seit 2008 Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design in der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung. Bislang wurden unter anderem Turin (Italien), Seoul (Südkorea), Helsinki (Finnland), Kapstadt (Südafrika) und Mexiko-Stadt (Mexiko) als „World Design Capital“ ausgezeichnet. dpa