Autobahn-Sperrungen in Hessen: Staus und Umleitungen am Wochenende

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Hessen werden am Wochenende vier Autobahnen voll gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Trotzdem muss mit Staus gerechnet werden.

Freitag – Am Wochenende werden in Hessen vier Autobahnen voll gesperrt. Betroffen sind vor allem Autofahrer in Südhessen. Das teilte die Autobahngesellschaft mit. Demnach wird ab Samstagnachmittag (8. Juli) um 15 Uhr das Darmstädter Kreuz in Richtung Heidelberg und Mannheim gesperrt. Bis Montagmorgen (10. Juli) um 5 Uhr sind zudem sowohl die A5 als auch die A67 in Richtung Süden voll gesperrt, weil mehrere Gerüste abgebaut werden müssen.

In Hessen kommt es am Wochenende auf mehreren Autobahnen zu Vollsperrungen (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Autobahn-Sperrungen in Hessen: Vollsperrung der A661 bei Frankfurt

Autofahrer werden in dieser Zeit ab Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) über die B486 nach Groß-Gerau (Kreis Groß-Gerau) umgeleitet. Dort kann auf die A67 aufgefahren werden. Der Fernverkehr kann am Frankfurter Kreuz auf die A3 und die A67 ausweichen.

Wer am Wochenende nachts auf der A661 in Richtung Oberursel (Hochtaunuskreis) fahren will, muss ebenfalls mit Behinderungen rechnen. Ab Freitagabend (7. Juli) um 21 Uhr wird die Autobahn in Höhe Frankfurt-Friedberger Landstraße in den beiden kommenden Nächten jeweils bis zum nächsten Morgen um 7.30 Uhr gesperrt. Hier wird die Fahrbahn erneuert und damit deutlich griffiger gemacht. (cas)

Ein Schwertransporter, der sich auf dem Zubringer von der A5 auf die A648 in Richtung Wiesbaden festgefahren hatte, sorgte am Freitag (7. Juli) für eine Vollsperrung am Westkreuz Frankfurt.