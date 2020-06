A45 bei Wölfersheim: 19-Jährige nach Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Eine 19-Jährige aus der Wetterau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der A45 bei Wölfersheim ist es am Donnerstag zu zwei Unfällen gekommen. Eine 19-Jährige wurde schwer verletzt.

Update, 05.06.2020, 10.00 Uhr: Einen Tag nach dem Unfall auf der A45 in Richtung Hanau sind weitere Details zum Unfallhergang bekannt. Die Polizei nimmt an, dass die regennasse Fahrbahn Grund für den ersten Unfall zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt gewesen ist. Gegen 13.15 Uhr kam dort ein 40-Jähriger aus dem Vogelsberg mit seinem Wagen ins Schleudern, geriet von der Straße ab und prallte in eine Schutzplanke. Der Mann blieb unverletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Der zweite Unfall hat sich laut Polizei dann nur wenige Minuten später (13.26) und nur unweit vom ersten Unfallort ereignet. Die 19-Jährige aus der Wetterau geriet mit ihrem Mini ebenfalls ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Sie musste aus dem ihrem Wagen befreit werden und wurde schwer verletzt in mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Hanau zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun, wie es zu dem zweiten Unfall kommen konnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06033 - 70435010 zu melden.

Update, 04.06.2020, 16.00 Uhr: Seit 15.12 ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt wieder zweispurig befahrbar, das teilte Polizei-Pressesprecher Tobias Kremp mit. Demnach habe sich der Stau gegen 15.30 aufgelöst.

Nach bisherigem Kenntnisstand hat im ersten Unfallwagen eine 19-Jährige Frau aus dem Wetteraukreis gesessen. Sie wurde durch den Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen seinen laut Kremp nicht verletzt worden. Nähere Angaben zu dem oder den Insassen aus dem zweiten Unfallwagen konnte der Pressesprecher noch nicht machen.

Erstmeldung, 04.06.2020, 14.30 Uhr: Auf derA45 haben sich zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt zwei Unfälle ereignet. In Richtung Süden ist der Abschnitt derzeit voll gesperrt. Laut Polizei-Pressesprecher Tobias Kremp ist noch nicht allzu viel bekannt. Ein Auto soll sich jedoch auf der Fahrbahn gedreht haben, ein weiterer Wagen soll gegen die Leitplanke geprallt sein. Mindestens diese beiden Pkw seien beteiligt. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, eine Person sei verletzt und eingeklemmt gewesen. Der Stau reiche zurück bis eineinhalb Kilometer vor die Anschlussstelle Wölfersheim.