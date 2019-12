Hund in der Wetterau ausgesetzt: Tier überlebt Qualen nicht

In Wölfersheim ist ein Hund ausgesetzt worden. Nun ist klar: Er hat die Qualen nicht überlebt.

Wölfersheim - Traurige Nachricht aus der Wetterau: Ein ausgesetzter Hund musste eingeschläfert werden. Er verbrachte wohl längere Zeit angebunden ohne Wasser und Futter.

Was war passiert? Ein Passant hatte am vergangenen Freitag am Waldrand zwischen Wölfersheim und Berstadt einen Hund gefunden. Das Tier war an einem Baum angebunden.

Wölfersheim: Hund über längere Zeit an Baum gebunden

Offenbar hatte er dort bereits einige Zeit verbracht: Lauf- und Kratzspuren rund um den Baum zeugten von seinen Qualen. Zurückgelassen wurde er ohne Wasser und Futter.

Die alarmierte Polizei übergab den Schäferhund-Mix in die Obhut eines Tierheims in der Wetterau. Doch nun ist klar: Die etwa zehn Jahre alte Hündin musste inzwischen eingeschläfert werden.

Wölfersheim: Ausgesetzter Hund muss eingeschläfert werden

Die Experten erlösten das Tier aufgrund seines gesundheitlichen Zustands. Der Hund hatte durch die Aussetzung offenkundig heftig gelitten.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweise. Die Beamten fragen: Wem gehörte die Hündin? Wer setzte sie aus?

Der Auffindeort befindet sich an der B455 zwischen Wölfersheim und Berstadt, etwa 100 Meter von der Fahrbahn entfernt am Waldrand. Der Hund war mit einer braunen Lederleine angebunden.

red