Wohl über drei Millionen Euro veruntreut: Mann gefasst

Teilen

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen Mann gefasst, der mehr als drei Millionen Euro veruntreut haben soll. Die Fahnder erwarteten den 55-Jährigen bereits nach seinem Flug von Nairobi in Frankfurt, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf habe mit einem Haftbefehl nach dem Mann gesucht. Er soll als Treuhänder einer Frankfurter Gesellschaft für Kunst- und Kulturförderung von 2018 bis 2019 mehr als drei Millionen Euro veruntreut haben, um damit eigene Schulden zu begleichen und seinen Lebensstil zu finanzieren.

Frankfurt/Main - Der Mann kam vor einen Haftrichter. dpa