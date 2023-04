Wohnhäuser sind häufigste Tatorte in Hessen

Teilen

Blick über die Dächer von Mehrfamilienhäusern. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wohngebäude gehören in Hessen zu den häufigsten Verbrechensschauplätzen. Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik ereigneten sich mit 20 Fällen rund 40 Prozent der vollendeten Kapitaldelikte im vergangenen Jahr in Mehr- und Einfamilienhäusern sowie in Wohnungen. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mit.

Wiesbaden - 2022 gab es demnach 243 Fälle von Straftaten gegen das Leben, darunter 194 versuchte und 49 vollendete Taten. Dazu gehörten nach Angaben des LKA Fälle von Körperverletzung mit Todesfolge und Mord sowie Mord im Zusammenhang mit Raub oder einem Sexualdelikt, Totschlag und minderschwerer Totschlag. Die Kriminalisten sprechen bei solchen Verbrechen von „Rohheitsdelikten“. Von den 49 vollendeten Taten ereigneten sich 12 Fälle in Mehrfamilienhäusern, die damit die am häufigsten aufgeführten Tatorte waren.

Der Tatort Straße folgte demnach auf Platz 2 mit 8 Fällen. Zudem gab es 5 Fälle in Einfamilienhäusern, je 3 Fälle in einer Wohnung und in einem Frauenhaus sowie 2 Fälle in einem Krankenhaus. Weitere Tatorte wie beispielsweise eine Gaststätte, ein Hallenbad oder eine Bahn-Anlage sind laut LKA einmal aufgeführt. In 6 vollendeten Fällen sei kein Tatort über die Statistik recherchierbar. dpa