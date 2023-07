Wohnhaus geht im Landkreis Gießen in Flammen auf

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Wohnhaus ist im Landkreis Gießen in Flammen aufgegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe das Haus in Buseck in der Nacht zum Mittwoch Feuer gefangen und sei vollständig zerstört worden und nicht mehr bewohnbar, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die drei Bewohner wurden demnach nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übertritt.

Buseck - Informationen zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht. dpa