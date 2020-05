Wohnhausbrand in Bad Nauheim - Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Auf der Frankfurter Straße in Bad Nauheim ist es zu einem Wohnhausbrand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Großeinsatz in Bad Nauheim

in Dachgeschosswohnung in der Frankfurter Straße brennt

in der Frankfurter Straße Straße voll gesperrt

Update, 10.5.2020, 12.33 Uhr: Inzwischen gibt es neue Details zum Wohnhausbrand in Bad Nauheim: Wie Stadtbrandinspektor Ronald Neumann mitteilt, ist das Feuer am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Dachgeschosswohnung des Wohnhauses in der Frankfurter Straße ausgebrochen. Das Feuer haben dann auf den Dachstuhl übergegriffen.

Die Feuerwehr wurde um 5.05 Uhr alarmiert. Noch auf dem Weg zur Einsatzstelle wurde die Alarmierung erhöht und es hieß, Menschenleben sei in Gefahr. Als Neumann, der auch den Einsatz leitete, eintraf, hatten sich bereits alle Bewohner in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand.

Wohnhausbrand in Bad Nauheim: Bewohner auf Feuerwehrstützpunkt versorgt

Aufgrund der frühen Morgenstunden und der Tatsache, dass die Bewohner aus dem Schlaf gerissen wurden, waren diese teilweise "nur spärlich bekleidet". Die Bewohner wurden zur weiteren Betreuung und Verpflegung auf die Feuerwehrwache in Bad Nauheim gebracht. Dort wurden sie versorgt.

+ Das Wohnhaus in der Frankfurter Straße ist nicht mehr bewohnbar. © Feuerwehr Bad Nauheim

Aufgrund der Bausubstanz aus Stroh- und Lehmdecken gestalteten sich die Löscharbeiten schwieriger, sagte Neumann. Mit zwei Drehleitern von außen und mehreren Trupps unter Atemschutz von innen, bekämpfte die Feuerwehr den Brand. "Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um Glutnester zu erreichen", sagte der Stadtbrandinspektor.

Wohnhausbrand in Bad Nauheim: Brandursachenermittlungen ab Montag

Alleine etwa 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Nauheim waren im Einsatz. Hinzu kamen noch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schwalheim, Nieder-Mörlen, Rödgen, Steinfurth und Friedberg. Auch das Technische Hilfswerk (THW) sowie Rettungsdienst, Kripo und Polizei waren vor Ort.

Gegen 12 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Das THW stelle noch Stützen im Haus auf. Aufgrund des Löschwassers und der Bausubstanz ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Bürgermeister Klaus Kreß habe sich ebenfalls einen Überblick über die Schadenslage gemacht. Alle Bewohner sind in privaten oder von der Stadt bereitgestellten Notunterkünften untergekommen. Am Montag wollen die Brandursachenermittler ihre Arbeit aufnehmen.

Wohnhausbrand in Bad Nauheim: Frankfurter Straße zeitweise voll gesperrt

Erstmeldung, 9.5.2020, 10.58 Uhr: Auf der Frankfurter Straße in Bad Nauheim kommt es derzeit zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst. In der Nähe der Jet-Tankstelle brennt offenbar der Dachstuhl eines Wohnhauses.

+ Offenbar hat es im Dachstuhl angefangen zu brennen. © Feuerwehr Bad Nauheim

Die Frankfurter Straße ist aufgrund der Löscharbeiten zwischen dem Eleonorenring und der Schillerstraße voll gesperrt. Die genaue Brandursache und ob Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Erst vor Kurzem ist es in Bad Nauheim zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Zwei Menschen sind tot aufgefunden worden. Ermittlungen ergaben ein Tötungsdelikt. Zu einem Großeinsatz ist es Ende März in der Kerckhoff-Klinik gekommen. Dort hat es ebenfalls gebrannt.

Von Marion Müller