Wolken, Regen und kühle Temperaturen am Dienstag in Hessen

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kühle Temperaturen und viele Wolken: Der Frühling zeigt sich in Hessen vorerst von seiner unangenehmen Seite. Am Dienstag ist der Himmel wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Landesweit treten einzelne Regenschauer auf, die am Abend abklingen sollen. Im Norden können zudem starke Windböen auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 12 Grad.

Offenbach - Im Bergland erwarten die Meteorologen teils Schneeschauer bei 4 bis 7 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann sich örtlich Frost bilden bei Tiefstwerten zwischen 2 und minus 1 Grad.

Zur Wochenmitte sieht es etwas freundlicher aus. Laut Wetterdienst startet der Mittwoch zunächst heiter, im Tagesverlauf mehren sich jedoch die Wolken. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad. dpa