Wolken und vereinzelt Regen in Hessen erwartet

In Hessen soll es in den kommenden Tagen bewölkt und immer wieder auch regnerisch werden. Der Mittwoch beginnt heiter bis wolkig, ehe im Verlauf des Tages dichtere Wolken und vereinzelte Schauer aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Abends rechnen die Meteorologen mit Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 26 Grad, in Gipfellagen bleibt es kühler.

Offenbach - In der Nacht zum Donnerstag kühlt es sich auf 17 bis 13 Grad ab, im Norden schauert es vereinzelt.

Am Donnerstag geht es im Norden stark bewölkt weiter, vereinzelt fällt etwas Regen. Im Süden bleibt es meist trocken. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es wieder wärmer. Für Freitag erwartet der DWD bei maximal 22 bis 25 Grad viele Wolken und zeitweise schauerartigen Regen, der teils mit Gewittern durchsetzt ist. dpa