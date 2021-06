Messer-Attacke in Würzburg: Drei Menschen getötet – zwei Angegriffene in Lebensgefahr

Großeinsatz der Polizei

In Würzburg sind bei einer Messer-Attacke am Freitag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

+++ 22.58 Uhr: Bei der Messerattacke von Würzburg sind neben den drei getöteten Menschen mindestens zwei weitere Angegriffene lebensgefährlich verletzt worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Abend, es sei nicht klar, ob alle der Schwerstverletzten überleben würden.

Insgesamt seien fünf Menschen schwerstverletzt worden, darüber hinaus habe es weitere Verletzte gegeben. „Wir müssen jetzt hoffen und beten, dass die Schwerstverletzten überleben“, sagte er. Zur Identität der Opfer machte er keine Angaben.

Messer-Attacke in Würzburg: Tote, Verletzte und die Suche nach dem Tatmotiv

+++ 22.45 Uhr: Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt zeigt sich beeindruckt von den couragierten Bürger:innen, die sich dem mutmaßlichen Täter entgegenstellten – mit Besen und Holzstühlen in den Händen. Er finde es unglaublich, sagte Schuchardt der Nachrichtenagentur dpa, dass die Menschen so engagiert gehandelt und ihr eigenes Leben gefährdet haben.

Im Einsatz waren am Freitag (25.06.2021) zeitweise 140 Männer und Frauen, um die Opfer der Messer-Attacke in der Würzburger Innenstadt zu versorgen. Das berichtet die Mainpost und beruft sich auf Aussagen des Einsatzleiters der Rettungsdienste, Uwe Kinstle. „Wir sind noch selbst ganz schockiert“, sagte Kinstle am Abend gegenüber der Mainpost. In der Führung sei er nahezu mit dem gleichen Team vor Ort gewesen wie beim Axt-Attentat in Würzburger Stadtteil Heidingsfeld vor fast genau fünf Jahren. „Wir hatten danach unsere Einsatzpläne gezielt für solche Situationen optimiert, um aus Erfahrungen zu lernen“, sagte Kinstle. „Heute konnten wir von davon zehren.“

Polizei in Würzburg sucht nach Messer-Attacke nach Tatmotiv

Am 18. Juli 2016 hatte ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan mit einem Messer und einer Axt in einer Regionalbahn vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Polizei erschoss den Mann während der Flucht. Die Tat hatte später die Terrormiliz IS für sich reklamiert.

Welches Motiv der mutmaßliche Täter hatte, der am Freitag (25.06.2021) in einem Kaufhaus, einer Bank und auf der Straße in Würzburg auf Passanten einstach, ist noch unklar. Bei der Messer-Attacke wurden drei Menschen getötet und fünf zum Teil schwer verletzt.

Bluttat in Würzburg: Innenminister schließt islamistischen Anschlag nicht aus

+++ 22.07 Uhr: Im Gegensatz zur Polizei schließt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zum jetzigen Zeitpunkt einen islamistischen Anschlag nicht aus. Es gebe Indizien dafür, sagte der CSU*-Politiker der dpa in Würzburg. Wie Herrmann berichtet, habe ein Zeuge erklärt, der mutmaßliche Täter habe bei der Tat „Allahu Akbar“ gerufen.

Bei der Messer-Attacke waren am Freitag (25.06.2021) gegen 17 Uhr drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Mann aus Somalia wurde festgenommen, nachdem ihn ein Polizist laut Herrmann gezielt in den Oberschenkel geschossen hatte. Der Mann soll sich zuvor in psychiatrischer Behandlung gefunden haben.

Attacke in Würzburg: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

+++ 21.57 Uhr: Der Verdächtige der Messer-Attacke in Würzburg ist nicht wegen Straftaten polizeibekannt, die „Richtung Islamismus hindeuten“. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa, die sich auf die Aussage eines Polizeisprechers beruft. „Wir müssen natürliche alle Erkenntnisse zusammentragen, die es irgendwo gibt“, sagte der Pressesprecher. Das werde einige Zeit dauern.

Der Verdächtige habe bei den Ermittlern kurze Angaben gemacht, berichtet dpa. Was der 24-jährige Somalier aussagte, ist nicht bekannt. Laut Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt lebt der mutmaßliche Täter seit fünf Jahren in Deutschland.

Die Polizei Unterfranken bittet Zeugen um Mithilfe und bittet sie, Bilder und Videos von Tat und Täter unter einem Link zur Verfügung zu stellen.

+++ 21.22 Uhr: Bei der Messer-Attacke in Würzburg ist nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann auch ein kleiner Junge verletzt worden. Sein Vater sei wahrscheinlich getötet worden, sagte der CSU-Politiker laut der Nachrichtenagentur dpa am Freitagabend vor Ort in Würzburg.

Das, was ihm die Rettungskräfte vom Tatort berichtet hätten, sei „fürchterlich und an Brutalität kaum zu überbieten“, sagte Herrmann auf Fragen von Journalisten.

Messer-Attacke in Würzburg: Mutmaßlicher Täter griff vor allem Frauen an

+++ 21.07 Uhr: Wie Innenminister Joachim Herrmann weiter mitteilt, habe der mutmaßliche Täter vor allem Frauen attackiert. Auf Videos sei zu sehen, dass er gezielt nach einer bestimmten Person gesucht habe, so Herrmann.

Er sei entsetzt über eine solch schreckliche Tat, sagte der Innenminister vor Journalisten. Diese riefe sofort Erinnerungen an den Amoklauf vor fünf Jahren in einer Regionalbahn bei Würzburg* wach. Damals hatte ein 17-Jähriger mehrere Menschen mit einer Axt zum Teil schwer verletzt. Anschließend war er zu Fuß geflüchtet, hatte eine Spaziergängerin attackiert und wurde schließlich von Polizist:innen erschossen.

Attacke in Würzburg: Mutmaßlicher Täter soll mit unglaublicher Brutalität zugestochen haben

+++ 21.01 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann bestätigte Medienberichten zufolge am Abend, dass sich der mutmaßliche Täter in psychiatrischer Behandlung befunden habe. Er sei in den vergangenen Monaten als gewaltbereit aufgefallen und sei polizeilich bekannt. Laut einer Zeugenaussage soll der Mann mit unglaublicher Brutalität zugestochen haben. Die Polizei durchsuche zurzeit die Wohnung des Mannes, erläuterte Herrmann.

Der bayerische Innenminister dankte zudem den Einsatzkräften und den Menschen vor Ort. Er habe sehr großen Respekt davor, dass sich Würzburger:innen dem Mann in den Weg gestellt haben.

Würzburg: Täter war polizeilich bekannt und in psychiatrischer Behandlung

+++ 20.40 Uhr: Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll der mutmaßliche Täter psychisch erkrankt sein. Er soll mit einem 40 Zentimeter langen Messer auf Passanten eingestochen haben. Mehrere Menschen hatten sich dem Mann entgegengestellt, ihn mit Stühlen und Stangen davon abgehalten, weitere Passanten zu attackieren. In mehreren Videos ist zu sehen, wie sie den mutmaßlichen Täter verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten.

+++ 20.25 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Täter der Messerattacke von Würzburg handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Mann aus Somalia. Er lebe in Würzburg, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend vor Ort. Laut der Tagesschau sei ein Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und einer Frau der Auslöser für den Angriff gewesen. Besagte Frau befinde sich demnach auch unter den Opfern.

Zudem bestätigte die Polizei nun, dass es drei Todesopfer gebe. Weitere Personen seien „zum Teil schwer verletzt worden“.

Würzburg: Drei Tote nach Messer-Attacke

+++ 20.20 Uhr: Die dpa berichtet ebenfalls von drei Toten nach der Messer-Attacke in Würzburg. Demnach seien fünf weitere Personen verletzt worden. „Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

+++ 20.15 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist in Würzburg am Tatort eingetroffen. Eck spricht von einem „glatten Durchschuss“, mit dem der mutmaßliche Täter gestoppt worden sei. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Unterdessen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu dem Drama in Würzburg geäußert. Er schrieb bei Twitter: „Entsetzliche und schockierende Nachricht aus Würzburg. Wir trauern mit den Opfern und deren Familien. Wir bangen und hoffen mit den Verletzten. Dank an die Polizei für das rasche Eingreifen.“

Messer-Attacke in Würzburg: Passanten wollten mutmaßlichen Täter stoppen

+++ 20.05 Uhr: Bei dem Messer-Angriff in Würzburg am Barbarossaplatz sollen drei Menschen getötet worden sein, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Mindestens sechs Menschen wurden demnach schwer verletzt. Wie Mainpost weiter berichtet, soll Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck von drei Todesopfern und zehn Verletzten gesprochen haben.

Videos, die im Internet geteilt wurden, zeigen den mutmaßlichen Täter. Darauf ebenfalls zu sehen: Offenbar haben mehrere Passanten versucht, den Mann zu stoppen. Unter anderem ist auf einem der Videos zu sehen, wie sie Gegenstände nach ihm werfen und versuchen, auf ihn einzuschlagen. Zu dem Festgenommenen gab die Polizei derweil noch keine genauen Angaben. Auf Twitter schrieb die Polizei: „Es sind viele, nicht hilfreiche Spekulationen im Umlauf. Wir berichten weiter, sobald wir gesicherte Informationen haben.“

Update vom Freitag, 25.06.2021, 19.53 Uhr: Die Polizei hat bestätigt, dass der Angreifer durch Schusswaffengebrauch überwältigt wurde. Demnach sei dem Mann ins Bein geschossen worden, ehe er festgenommen und medizinisch versorgt werden konnte. Zudem bittet die Polizei darum, keine Videos oder Bilder des mutmaßlichen Täters im Internet zu teilen oder zu verbreiten. Am frühen Abend kursierten bereits zahlreiche Videos, auf denen auch der mutmaßliche Täter zu sehen ist.

Würzburg: Messerstecher richtet Blutbad an - Mehrere Tote

Erstmeldung: Würzburg - In der Würzburger Innenstadt, in der Nähe des Barbarossaplatzes, sind am späten Freitagnachmittag (25.06.2021) bei einer Messerattacke mehrere Menschen getötet worden. Das teilt die Nachrichtenagentur dpa mit, die sich auf Aussagen der Polizei beruft. Weitere Personen seien verletzt worden, heißt es. Ein mutmaßlicher Täter sei überwältigt und festgenommen worden.

Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher, der Entwarnung für die Menschen vor Ort gab. Über ein mögliches Motiv des Festgenommenen ist noch nichts bekannt.

Wie viele Todesopfer und Verletzte es gibt, ist bislang unklar. Die Polizei bittet, keine Videos und Bilder des mutmaßlichen Täters im Internet zu teilen oder zu verbreiten. Die Privatsphäre der Opfer soll respektiert werden.

Messerattacke in Würzburg: Hintergründe noch unklar

Der Mann hatte Medienberichten zufolge gegen 17 Uhr begonnen, in der Innenstadt Passanten mit einem Messer zu attackieren.

Anfang Januar dieses Jahres waren bei einer Messerattacke im Bahnhofsviertel in Frankfurt* vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. (uf)

