Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt um gut sechs Prozent

Im ersten Halbjahr 2023 sind in Hessen gut sechs Prozent mehr Gewerbe angemeldet worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt verzeichneten die Behörden von Januar bis Juni 32.474 Registrierungen, die meisten davon im Einzelhandel, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Knapp 26.600 Gewerbe wurden der Statistik zufolge neu angemeldet, gut 3700 zogen nach Hessen um.

Wiesbaden - Zu den übrigen Anmeldungen zählen beispielsweise Erbschaften oder Verkäufe.

Die Zahl der Gewerbeabmeldungen stieg mit 27.779 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um knapp 7 Prozent. Darunter waren den Angaben zufolge rund 22.600 Geschäftsaufgaben und knapp 3200 Fortzüge. Wie auch bei den Anmeldungen wurden die meisten Abmeldungen für den Einzelhandel registriert. dpa