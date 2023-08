Zahlreiche Unwettereinsätze im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Autos fahren bei starkem Regen durch tiefe Pfützen. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Wegen Unwetters sind Feuerwehrkräfte im Landkreis Darmstadt-Dieburg und in Darmstadt zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. In Darmstadt sorgte Starkregen in der Nacht auf Samstag für einige vollgelaufene Keller, wie die Feuerwehr mitteilte. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden der Leitstelle Darmstadt 50 Einsatzorte gemeldet.

Darmstadt - Im Landkreis rückten die Einsatzkräfte zu 200 wetterbedingten Einsätzen aus. Das Gebiet mit den meisten Einsätzen lag im östlichen Teil des Kreises. Alleine in den Städten Babenhausen und Dieburg gab es rund 130 Einsätze. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. dpa