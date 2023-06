Zehntausende bei Firmenlauf in Frankfurt gestartet

Leute

+ © Sebastian Gollnow/dpa Läuferinnen und Läufer laufen während des Firmenlaufs. © Sebastian Gollnow/dpa

In der Frankfurter Innenstadt sind am Mittwoch Zehntausende Läuferinnen und Läufer zum diesjährigen Firmenlauf J.P. Morgan Corporate Challenge gestartet. Die angemeldeten mehr als 55.000 Freizeitsportler gehören nach Angaben der Veranstalter mehr als 2000 Unternehmen an. Die Strecke führte 5,6 Kilometer durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei blieb bis zum Abend alles ruhig.

Frankfurt/Main - Wegen des Großereignisses waren in der Stadt Straßen gesperrt worden. Die Polizei hatte schon im Vorfeld dazu geraten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen konnten nach Angaben der städtischen Verkehrsgesellschaft Traffiq ungehindert fahren.

Vergangenes Jahr hatten sich - noch im Zeichen der Corona-Pandemie - 25.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Vor der Pandemie waren es 63.000 gewesen. In diesem Jahr findet bereits die 29. Ausgabe des Laufes statt. dpa