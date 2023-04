Online-Banking der Commerzbank vorübergehend nicht verfügbar

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein technisches Problem legt das Online-Banking der Commerzbank vorübergehend lahm. Zu den möglichen Ursachen äußert sich die Bank zunächst nicht.

Frankfurt – Technische Probleme haben am Freitag (28. April) zeitweise das Online-Banking der Commerzbank lahmgelegt. „Aktuell stehen Online- und Mobile-Banking nicht zur Verfügung“, teilte die Frankfurter Bank am Nachmittag via Twitter mit. „Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.“ Rund eine Stunde später liefen die Systeme nach Angaben der Bank wieder.

Der Schriftzug „Commerzbank“ und das Logo befinden sich auf einem Gebäude in der Frankfurter Innenstadt. Im Hintergrund ist der Commerzbank Tower zu sehen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Symbolbild

Technische Störung bei der Commerzbank – Comdirect nicht betroffen

Die Online-Marke Comdirect sei von der Störung nicht betroffen, sagte eine Commerzbank-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zu möglichen Ursachen äußerte sich die Bank zunächst nicht. Commerzbank und Comdirect haben zusammen elf Millionen Privat- und Geschäftskunden in Deutschland, davon knapp acht Millionen bei der Commerzbank. (cas, dpa)

