Zerrung: Frankfurts Neuzugang Onguéné verpasst Saisonstart

Fußbälle liegen im Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eintracht Frankfurt muss zum Saisonstart ohne Neuzugang Jérôme Onguéné auskommen. Der in der Sommerpause von RB Salzburg gekommene Innenverteidiger hat sich am vergangenen Mittwoch im letzten Testspiel des Fußball-Bundesligisten bei Astoria Walldorf eine Oberschenkelzerrung zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus. Der 24-Jährige fehlt den Hessen damit auf jeden Fall im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Zweitligisten 1.

Frankfurt/Main - FC Magdeburg am Montag, im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Rekordmeister Bayern München am kommenden Freitag und im europäischen Supercup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid am 10. August. dpa