Zu gefährlich: Zoo Frankfurt schließt kurzfristig wegen Sturm

Das Wetter in Hessen wird stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat deshalb eine Warnung vor Sturmböen ausgesprochen. (Symbolbild)

Wegen des aktuellen Sturmtiefs Kirsten schließt der Zoo Frankfurt sowie der Palmengarten kurzfristig früher.

+++ 13.46 Uhr: Aufgrund des Sturmtiefs Kirsten schließen viele öffentliche Parks und Ausflugsziele. Auch der Palmengarten beschließt heute zu schließen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 26.08.2020, 13.13 Uhr: Aufgrund des Sturmtiefs Kirsten, welches derzeit über das Rhein-Main-Gebiet zieht, schließt der Zoo Frankfurt heute um 14 Uhr.

Zoo Frankfurt schließt: Grund sind gefährliche Sturmböen

Nach Angaben des Frankfurter Zoos habe die Sicherheit der Gäste oberste Priorität. Im Zoo stehen viele alte Bäume. Diese seien zwar alle überprüft worden, berichtet eine Pressesprecherin, allerdings könnte die Trockenheit durch die Hitzewelle Anfang August dazu beigetragen haben, dass die Bäume durch einen starken Sturm umfallen könnten. Viele kleinere Äste liegen bereits auf den Wegen verteilt.

Sturmtief #Kirsten trifft auch auf #Frankfurt und sorgt für schwere Sturmböen! Wir sind bereits unterwegs, um erste Sturmschäden zu beseitigen. Wie Sie sich und andere schützen können: https://t.co/vdqyyF6Dcl ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) August 26, 2020

Die Lage des Sturmtiefs Kirsten und weitere Beobachtungen führten zu der Entscheidung, den Zoo für die Nachmittagsgäste am Mittwoch (26.08), zu schließen. Da wegen der Corona-Pandemie die Besucherzeiten im Zoo in zwei Schichten aufgeteilt worden sind, konnten am Vormittag noch Gäste in den Zoo. Die Besucher, die eigentlich einen Ausflug am Nachmittag in den Zoo geplant hatte, erhalten ihr Geld wieder zurück.

