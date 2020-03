OB-Gattin Zübeyde Feldmann hat einen neuen Job

Awo-Affäre

+ © Andreas Arnold/dpa Awo-Affäre in Frankfurt: Zübeyde Feldmann arbeitet künftig in Teilzeit – und für deutlich weniger Gehalt als in der Awo-Kita im Frankfurter Ostend. © Andreas Arnold/dpa

Awo-Affäre in Frankfurt: Zübeyde Feldmann arbeitet künftig in Teilzeit – und für deutlich weniger Gehalt als in der Awo-Kita im Frankfurter Ostend.