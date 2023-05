Zug am Hauptbahnhof Frankfurt entgleist - ICE muss evakuiert werden

Bahnverkehr

Am Hauptbahnhof Frankfurt springt ein Zug aus den Gleisen. Die Folgen sind deutlich.

Frankfurt - Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag (26. Mai) ein Regionalexpress aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber der dpa. Wegen des Unfalls, der gegen 17.25 Uhr - also noch während der Zeit, in der unzählige Pendler unterwegs sind - beim Rangieren geschehen sei, hätten Gleise gesperrt werden müssen.

Glück im Unglück: Fahrgäste waren nicht an Bord des entgleisten Regionalexpresses. Verletzt wurde entsprechend niemand.

Zug am Hauptbahnhof Frankfurt entgleist: Verspätungen nach Gleissperrungen

Dennoch hatte der Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof direkte Auswirkungen. Am deutlichsten traf es Bahnkunden, die in einem ICE in Richtung Darmstadt unterwegs waren. Ihr Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen, die Fahrgäste mussten nach Angaben der Bahn evakuiert werden. Wie viele Menschen betroffen waren, ist nicht bekannt.

Insgesamt waren am späten Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich vier Gleise gesperrt. Züge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen.

Arbeiten nach Rangierunfall am Hauptbahnhof Frankfurt über Stunden

Am Abend liefen die Arbeiten noch, um den Regionalexpress der Hessischen Landesbahn wieder auf die Gleise zu setzen, sagte die Sprecherin. Da die Stelle aber umfahren werden konnte, musste zu diesem Zeitpunkt mit keinen weiteren Einschränkungen im Zugverkehr mehr gerechnet werden, weder im Fernverkehr der Deutschen Bahn, noch im Regional- und S-Bahn-Verkehr. (fd)

Auch ein anderes Problem behinderte zuletzt den Bahnverkehr rund um Frankfurt. Aufgrund einer Störung in einem Stellwerk bei Mainz war die ICE-Verbindung zwischen der Main-Metropole und Wiesbaden unterbrochen.

