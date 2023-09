Zugreisender will Handy von Gleisen retten: schwer verletzt

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Nach dem Sprung auf Bahngleise wegen seines dort heruntergefallenen Handys ist ein 59-Jähriger in Frankfurt von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hatte nach ersten Ermittlungen am Montag den beim Bahnhof Eschersheim einfahrenden Regionalexpress übersehen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Frankfurt/Main - Der Lokführer bremste noch, doch der 59-Jährige wurde, als er zurückklettern wollte, am Bein erfasst und auf den Bahnsteig geschleudert. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen am Bein kam der Mann in eine Klinik in Frankfurt-Höchst. Der Unfall führte bei mehreren Folgezügen zu Verspätungen. Die Ermittlungen der Bundespolizei laufen. dpa