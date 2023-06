Zugunglück von 1974: Ein damals fünfjähriger Junge sucht bis heute nach Antworten

An einem Bahnübergang kam es 1974 zu einem heftigen Unfall. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Im Mai 1974 kam es bei Eichenzell zu einem Zugunglück, bei dem die Mutter des damals fünfjährigen Sikander Goldau verstarb. Der Sohn sucht auch heute noch nach Antworten. Mehr dazu lesen Sie hier:

Eichenzell/München - Am Donnerstagabend, 23. Mai, waren die Fuldaer Krankenschwester Hildegard Goldau und ihr Sohn auf der B 27 unterwegs mit ihrem kleinen DAF55. Sie hatte ihre Schwester in Nordhessen besucht. Jetzt wollte sie nach Hause nach Fulda. Hinten im Auto turnte zunächst noch der kleine Sikander herum. Am Abend des 23. Mai war er dann auf der Rückbank des Wagens eingeschlafen. Plötzlich krachte es.

Wie der heute 54-Jährige das Zugunglück noch in Erinnerung hat, verrät fuldaerzeitung.de.

Sikander Goldaus Mutter war langsam an den unbeschrankten Bahnübergang herangefahren. Das berichtete später der Lokführer. Vielleicht war sie am Steuer eingeschlafen? Oder sie hatte den Zug aus Richtung Fulda herankommen sehen und wollte die Gleise noch schnell vorher überqueren? Der Zug war schneller. Er erfasste das Auto. Die Mutter wurde schwer verletzt. Der Fünfjährige wurde aus dem Auto geschleudert. Mit Blaulicht kamen beide ins Krankenhaus - wo Hildegard ihren Verletzungen erlag.