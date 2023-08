Zum Wochenstart weiter Regen und Wolken in Hessen

Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Zum Beginn der Woche müssen sich die Menschen in Hessen weiter auf Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, ist es am Montag zunächst stark bewölkt und es regnet gebietsweise. Ab dem Nachmittag erwarten die Meteorologen nur noch einzelne Schauer und starke bis stürmische Böen, die zum Abend schwächer werden.

Offenbach- Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 21 Grad, in Hochlagen bei 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag nehmen die Schauer laut DWD ab, es lockert auf und bleibt überwiegend trocken. Der Dienstag ist zumeist wolkig. Südlich des Mains gibt es auch größere Wolkenlücken. Nur ganz vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 22 Grad, im höheren Bergland auf 14 Grad. Es herrscht mäßiger Wind, der vor allem im Norden stark böig ist.

Der Mittwoch startet wechselnd bewölkt. Im Laufe des Vormittags lockert es den Meteorologen zufolge vermehrt auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 bis 24 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind. dpa