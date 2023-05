Zwei Brände mit hohem Sachschaden in Südosthessen

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt.

Jeweils einen sechsstelligen Sachschaden haben zwei Brände in Südosthessen verursacht. Verletzte gab es nicht. In Maintal-Dörnigheim brannte am Sonntagabend ein ausgebautes Dachgeschoss komplett aus, wie das Polizeipräsidium in Offenbach am Montag mitteilte. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Das Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar.

Offenbach - Die Brandursache war zunächst unklar.

In Dreieich-Sprendlingen brach am Sonntag ein Feuer auf einem Balkon eines Hochhauses im achten Stock aus. Vermutlich hatte laut Polizei ein Elektrogerät aufgehängte Wäsche und ein Sofa entzündet. Herunterfallende brennende Gegenstände setzten einen weiteren Balkon im fünften Stock in Flammen. Die betroffene Wohnung im achten Stock war zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt. dpa