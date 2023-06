Zwei Fahrzeuge geraten nach Auffahrunfall auf A7 in Brand

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall sind auf der A7 am Hattenbacher Dreieck zwei Wagen in Brand geraten - die viel befahrene Autobahn musste daraufhin zeitweise komplett Richtung Norden gesperrt werden. Verletzte gab es aber nach Polizeiangaben nicht.

Hattenbach - Wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen geriet der Verkehr am Samstagnachmittag in der Nähe der Anschlussstelle Kirchheim ins Stocken. Als ein Pkw auf der linken Spur abbremste, fuhren drei folgende Wagen auf, wie die Polizei in Fulda mitteilte.

Die zwei mittleren Fahrzeuge gerieten in Brand, die insgesamt acht Insassen konnten die Wagen aber unverletzt verlassen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von geschätzt 50.000 Euro.

Die A7 musste Richtung Norden mehrere Stunden lang gesperrt werden, erst am Abend wurde sie wieder freigegeben. Davon ausgenommen war der linke Fahrstreifen, der wegen der Hitze des Feuers beschädigt wurde.

Am Montag sollen Experten den Belag unter die Lupe nehmen. Dann ist erneut mit Behinderungen zu rechnen, weil während der Arbeiten in Richtung Norden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird. dpa