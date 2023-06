Zwei Fahrzeuge nach Auffahrunfall auf A7 in Brand

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Mittelhessen sind zwei Autos in Brand geraten. Insgesamt seien vier Wagen in den Auffahrunfall am Samstag zwischen dem Hattenbacher und dem Kirchheimer Dreieck verwickelt gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin in Gießen. Bislang sei nichts von Verletzten bekannt. Die A7 wurde nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Norden gesperrt.